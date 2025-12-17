باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمع خبرنگاران افزود: توزیع شیر مدارس از آغاز سال تحصیلی و به تدریج در استان‌های کشور اجرایی شده و تنها در چند انجام نشده بود.

وی اظهار کرد: یکی از این استان‌ها تهران بود، که توزیع شیر در مدارس استان تهران نیز از ابتدای هفته جاری آغاز شده و اکنون توزیع شیر در مدارس ابتدایی سراسر کشور انجام می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به طرح تحولی حوزه پرورشی نظام تعلیم و تربیت، گفت: طرح تحول حوزه پرورشی با رویکردی جدید و علمی تهیه شده و مبنای اصلی این طرح تحولی بر «برگشت به مدرسه است» استوار است.

کاظمی افزود: تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه با شعار هر دانش آموز حداقل یک نقش و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله رویکرد‌های اصلی این طرح تحولی است.

طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کشور به سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد که براساس آن، ۷۰ نوبت شیر در طول سال تحصیلی در میان دانش‌آموزان توزیع می‌شد. اجرای کامل این طرح از سال ۱۳۸۴ در مدارس کشور آغاز شد، اما به مرور از میزان توزیع کاسته شد و در نهایت سال ۱۳۹۶ به دلیل کمبود منابع اعتباری، اجرای طرح متوقف شد.

سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ هم خبر توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی از آغاز سال تحصیلی مطرح شد و در این راستا وزارت آموزش و پرورش خود را برای توزیع شیر رایگان در مدارس آماده کرد، اما برخی مشکلات از جمله عدم آمادگی شرکت‌های لبنی برای تهیه شیر، اجرای طرح را دچار وقفه کرد.

از توزیع ۷۵ وعده شیر رایگان در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۵ - ۱۴۰۴) برای دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی خبر داد و گفت:

برنامه توزیع شیر برای مدارس ابتدایی دولتی در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد و از مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی نیز اجرای آن (مرحله اول) در مدارس ابتدایی ۴ استان کشور به صورت پایلوت آغاز شد.

تعداد وعده‌های توزیع براساس یک برنامه مشخص تعیین شده و قرار است ۷۵ وعده در طول سال باشد و برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی دولتی با اولویت مناطق محروم اجرایی شود.

منبع: دولت