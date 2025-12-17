وزیر آموزش و پرورش درخصوص اجرای طرح توزیع شیر در مدارس کشور، گفت: توزیع شیر در سطح مدارس یکی از برنامه‌های محوری و مهم این وزارتخانه است که به صورت کامل و ۱۰۰درصد در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمع خبرنگاران افزود: توزیع شیر مدارس از آغاز سال تحصیلی و به تدریج در استان‌های کشور اجرایی شده و تنها در چند انجام نشده بود.

وی اظهار کرد: یکی از این استان‌ها تهران بود، که توزیع شیر در مدارس استان تهران نیز از ابتدای هفته جاری آغاز شده و اکنون توزیع شیر در مدارس ابتدایی سراسر کشور انجام می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به طرح تحولی حوزه پرورشی نظام تعلیم و تربیت، گفت: طرح تحول حوزه پرورشی با رویکردی جدید و علمی تهیه شده و مبنای اصلی این طرح تحولی بر «برگشت به مدرسه است» استوار است.

کاظمی افزود: تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه با شعار هر دانش آموز حداقل یک نقش و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله رویکرد‌های اصلی این طرح تحولی است.

طرح توزیع شیر رایگان در مدارس کشور به سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد که براساس آن، ۷۰ نوبت شیر در طول سال تحصیلی در میان دانش‌آموزان توزیع می‌شد. اجرای کامل این طرح از سال ۱۳۸۴ در مدارس کشور آغاز شد، اما به مرور از میزان توزیع کاسته شد و در نهایت سال ۱۳۹۶ به دلیل کمبود منابع اعتباری، اجرای طرح متوقف شد.

سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ هم خبر توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی از آغاز سال تحصیلی مطرح شد و در این راستا وزارت آموزش و پرورش خود را برای توزیع شیر رایگان در مدارس آماده کرد، اما برخی مشکلات از جمله عدم آمادگی شرکت‌های لبنی برای تهیه شیر، اجرای طرح را دچار وقفه کرد.

از توزیع ۷۵ وعده شیر رایگان در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۵ - ۱۴۰۴) برای دانش آموزان مدارس ابتدایی دولتی خبر داد و گفت:

برنامه توزیع شیر برای مدارس ابتدایی دولتی در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد و از مهر و همزمان با آغاز سال تحصیلی نیز اجرای آن (مرحله اول) در مدارس ابتدایی ۴ استان کشور به صورت پایلوت آغاز شد.

تعداد وعده‌های توزیع براساس یک برنامه مشخص تعیین شده و قرار است ۷۵ وعده در طول سال باشد و برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی دولتی با اولویت مناطق محروم اجرایی شود.

منبع: دولت

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، شیر مدارس
خبرهای مرتبط
معاون سازمان برنامه و بودجه مطزح کرد؛
تخصیص هزار میلیارد ریال برای توزیع رایگان شیر مدارس
آغاز توزیع شیر رایگان برای ۲۲۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی البرز
مشکلات آموزش‌وپرورش با همراهی معلمان و مدیران حل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
آخرین اخبار
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
کوچکترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
اپلیکیشن نقشه‌های یاندکس یک ویژگی کلیدی دریافت کرد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پیشران امید و توسعه علمی کشور
نسل جدید ایران محور توسعه و نوآوری کشور است
نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه و جوانان برگزار شد
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 
طرح توزیع شیر در تمامی مدارس ابتدایی کشور اجرا شده‌است
آغاز پیش ثبت نام اعتکاف دانش آموزی
شروط ورود معلمان به مدارس غیردولتی/ تعیین ساعات تدریس برای معلمان
توسعه نسل جدیدی از ماهواره‌ها در آمریکا
فرضیه‌ای جدید در مورد تشکیل سیارات در کیهان
موثرترین راه برای درمان فشار خون بالا
چگونگی درمان خانگی سرفه + فیلم
منادی: زیرساخت شبکه «شاد» تقویت می‌شود
آینده نظام سلامت بدون همدلی و تمرکز علمی آسیب می‌بیند
آمار ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۴۲۵ هزار نفر فراتر رفت
ابتلای یک نفر به ازای ۹ نفر به سرطان پروستات در دنیا
دانشگاه شهید بهشتی وارد عصر جدید هوش مصنوعی شد
حدود نیمی از یخچال‌های طبیعی جهان تا ۲۱۰۰ ناپدید می‌شوند
فعالان تولید و صنعت دارو افسران جنگ اقتصادی هستند
پیوند دانشگاه و پروژه‌های ملی؛ افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور
جزئیات ثبت‌نام در یک آزمون استخدامی آموزش و پرورش
۹ نکته کلیدی که باید متقاضیان دانشجو معلمی بدانند
عرضه گوشی‌های هوشمند کاهش می‌یابد
۱۹ درصد مدارس کشور نیازمند مقاوم‌سازی یا بازسازی هستند