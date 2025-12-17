آغاز عملیات اجرایی خط ۸ متروی تهران، با حضور مدیران ارشد شهری، مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست «بررسی احداث خط ۸ مترو تهران» با حضور معاونین شهردار تهران، چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴، برگزار شد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، شهرداران مناطق مرتبط با پهنه احداثی خط ۸ مترو و مدیران کل و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری و همچنین مشاوران و پیمانکاران پروژه نیز در جلسه مذکور حضور داشتند.

در ابتدای جلسه معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت، از شهرداران درخواست کرد، نسبت به تسهیل‌گری و تملک معارضین این پروژه مهم و اثرگذار شهر، اهتمام ویژه داشته باشند.

محمدعلی‌نژاد با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شبکه متروی تهران از جمله مجتمع‌های ایستگاهی، ضرورت توجه به پیوست اقتصادی و ایجاد زمینه‌های درآمدی برای شهر و شهروندان در پروژه‌های زیرساختی شهر را یادآور شد.

در ادامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تدوین سند توسعه شهر تهران مبتنی‌بر حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: به دنبال تصویب این سند در شوای عالی شهرسازی و معماری و الحاق آن به طرح جامع هستیم.

آبادیان با اشاره به اهمیت توجه به نظام طراحی مترو متناسب با کارکرد‌های اجتماعی و پیوست شهرسازی آن، از طراحی عناصر پیرامونی ایستگاه‌های جدید در سطح شهر خبر داد.

در بخش دیگری مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه با اشاره به ویژگی و کارکرد‌های خط ۸ متروی تهران گفت: خط ۸ مترو، شامل ۳۴ ایستگاه و ۴۰ کیلومتر مسیر تونلی خواهد بود. ۱۳ ایستگاه تقاطعی و بیشترین تعداد تبادل خطوط را از جمله با خطوط ۱، ۲، ۳، ۴، ۶ و ۷ مترو دارد.

فرزان‌پور در ادامه خواستار همکاری مناطق به منظور تملک‌های دائم و موقت مرتبط با این پروژه اولویت‌دار شد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی مدیریت شهری برای ایجاد جبهه‌های متعدد کاری، آزادسازی بستر اجرای پروژه خط ۸ مترو، برای احداث رمپ و لوپ‌ها و ساخت شفت ورود دستگاه حفار، در مقطع فعلی حائز اهمیت است.

در ادامه، شهرداران مناطق، به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌هایشان در رابطه با اهمیت توجه به پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی احداث خط ۸ مترو پرداختند و بر ضرورت توجه به دسترسی شهروندان برای استفاده بهینه از ایستگاه‌های جدیدالاحداث تأکید کردند.

در پایان محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران، خط ۸ مترو را بخشی از سرمایه مناطق مرتبط دانست و خواستار همکاری و تعامل مضاعف شرکت راه‌آهن شهری تهران و مناطق مذکور، به منظور حل و فصل مسائل و تسهیل‌گری موانع اجرایی شد.

گفتنی است، خط ۸ مترو از ایستگاه «مسعودیه» در جنوب شرق تهران آغاز می‌شود و با عبور از ایستگاه‌هایی از جمله میدان‌های «خاوران» و «بهمن» و «بزرگراه آیت‌الله سعیدی» در پهنه جنوبی تهران طی مسیر خواهد داشت.

پس از آن، در غرب تهران ایستگاه‌هایی از جمله «دانشگاه شریف» و «بوستان گفت‌و‌گو» را شامل می‌شود و در نهایت با طی مسیر غرب به شرق، ضمن عبور از ایستگاه‌هایی نظیر «پایانه بیهقی» و «سیدخندان»، به ایستگاه «سرسبز» ختم می‌شود.

