معاون عملیات پلیس آگاهی از کشف یک دستگاه خودروی لندکروز با پلاک و مشخصات جعلی، در نتیجه هوشیاری و دقت مثال‌زدنی کارآگاهان گشت پلیس آگاهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی ایمانی گفت: در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد روز بیست و یکم آذرماه، کارآگاهان اداره نهم گشت پلیس آگاهی حین انجام مأموریت و گشت‌زنی هدفمند در محدوده خیابان ولیعصر، به یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروزبه شماره انتظامی مشخص مظنون شدند.

وی افزود: افسر اکیپ واحد گشت برابر ضوابط و با رعایت کامل مقررات، نسبت به استعلام مشخصات خودرو از مرکز پیام پلیس آگاهی اقدام کرد که در بررسی اولیه، مدل و اصالت پلاک خودرو متعلق به سال ۲۰۱۲ اعلام شد، در حالی که نوع اتاق و مشخصات ظاهری خودرو با اطلاعات سامانه‌ای همخوانی نداشت.

معاون پشتیبانی عملیات پلیس آگاهی تصریح کرد: با توجه به این مغایرت معنادار بود کارآگاهان با بهره‌گیری از تجهیزات سخت‌افزاری خودرو، شامل سیستم صوت، آژیر و گردان، اقدامات لازم برای دعوت راننده به توقف با حفظ آرامش و رعایت حقوق شهروندی انجام دادن که پس از طی مسافتی کوتاه، راننده خودرو متوقف شد.

سرهنگ ایمانی ادامه داد: راننده خودرو در ابتدا با رفتاری خصمانه و ادبیاتی توهین‌آمیز مدعی شد خودرو و مدارک وی فاقد هرگونه ایراد است، اما اشراف فنی و تجربه کارآگاهان موجب شد بررسی‌های تخصصی پلیسی با دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در بررسی‌های فنی انجام‌شده، مشخص گردید جفت پلاک‌ها و کارت خودرو به‌صورت کاملاً ماهرانه جعل شده و همچنین شماره بدنه خودرو در ناحیه پشت چرخ جلو راست دارای آثار جوشکاری و دستکاری است که مؤید سرقتی بودن خودرو بود.

معاون عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در پی کشف این تخلف، موضوع بلافاصله به مرکز پیام اعلام و راننده خودرو به هویت معلوم که دارای سابقه درگیری نیز بوده، وفق مقررات قانونی دستگیر و جهت ادامه سیر مراحل قانونی تحویل کارآگاهان اداره دوم مبارزه با سرقت خودرو شد.

سرهنگ ایمانی در پایان با تأکید بر نقش هوشیاری و دقت نظر کارآگاهان پلیس آگاهی اظهار داشت: گشت‌های هدفمند و هوشمند پلیس آگاهی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهر فعال بوده و هرگونه تلاش برای تردد با وسایل نقلیه دارای اصالت مخدوش، با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، ناکام خواهد ماند.

توصیه پلیسی

معاون عملیات پلیس آگاهی در پایان با اشاره به نقش هوشیاری مأموران، به شهروندان توصیه کرد:

۱. در خرید و فروش خودرو، به ظاهر، پلاک و مدارک بسنده نکنند و حتماً اصالت وسیله نقلیه را از طریق مراکز معتبر و قانونی استعلام نمایند.

۲. از انجام معاملات خودرویی در ساعات غیرمتعارف و مکان‌های خلوت خودداری کنند و مراحل انتقال مالکیت را فقط در مراکز رسمی پلیس راهور انجام دهند.

۳. هرگونه تعویض، دستکاری یا مغایرت در شماره بدنه، موتور یا پلاک خودرو را جدی بگیرند و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

۴. در صورت مشاهده خودرو‌های لوکس با پلاک‌های مشکوک یا رفتار‌های غیرعادی راننده، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.

۵. خرید خودرو با قیمت پایین‌تر از عرف بازار می‌تواند نشانه سرقتی یا جعلی بودن آن باشد و لازم است شهروندان هوشیاری بیشتری داشته باشند.

۶. همکاری شهروندان با پلیس، نقش مؤثری در شناسایی خودرو‌های دارای اصالت مخدوش و پیشگیری از جرائم مرتبط دارد.

منبع: پلیس

برچسب ها: لندکروز ، پلاک جعلی ، پلیس آگاهی تهران بزرگ
