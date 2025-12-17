ترکیب هشت نفره تیم ملی کوراش ایران برای کسب موفقیت در مسابقات جهانی بجنورد مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی ملیپوشان کوراش ایران برای حضور در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کوراش بزرگسالان جهان اعلام شد. این رقابتها از ۱۱ تا ۱۶ بهمنماه سال جاری به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد.
ترکیب تیم ملی کوراش ایران به شرح زیر است:
وزن ۶۰ کیلوگرم: محمدکاظم براتی
وزن ۶۶ کیلوگرم: مجید وحید بیرمانلو
وزن ۷۳ کیلوگرم: رضا احمدزاده
وزن ۸۱ کیلوگرم: رامین احمدزاده
وزن ۹۰ کیلوگرم: محمدحسین باباییان
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: صادق آذرنگ
وزن ۱۲۰ کیلوگرم: مسعود قویبازو
وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم: ابوالفضل ترابی
گفتنی است، تیم ملی کوراش ایران از قدرتهای جهانی این رشته است که همواره رقابت نزدیکی با ازبکستان در رویدادهای بینالمللی دارد.