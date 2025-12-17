سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک روز جمعه ۲۸ آذرماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ بصورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نگین آلتونی (کاراته)، فاضل اتراچالی (کبدی)، سیدعلی اسماعیل زاده پاکدامن (شمشیر بازی)، مهران برخورداری (تکواندو)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه سواری)، حسن تفتیان (دوومیدانی)، مهدی جلوه قاضیانی (والیبال)، میر مصطفی جوادی علی آبادی (وزنه برداری)، امیر جوهری خو (تیراندازی)، نجمه خدمتی (تیراندازی)، علی داوودی (وزنه برداری)، رویا داودیان خان (کبدی)، هانیه رستمیان (تیراندازی)، فرزانه رضا سلطانی (اسکی)، دانیال ساوه شمشکی (اسکی)، آرین سلیمی (تکواندو)، رحمان عموزاد خلیلی (کشتی)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، زهرا کریمی (کبدی)، ناهید کیانی (تکواندو)، محمد رضا گرایی (کشتی)، سجاد گنج زاده (کاراته)، علی لبیب (دوچرخه سواری)، شهربانو منصوریان (ووشو)، الهه منصوریان (ووشو)، امیر مهدیزاده (کاراته)، امین میرزازاده (کشتی)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان) و علی یوسفی (وزنه برداری) به ترتیب حروف الفبا ۳۰ کاندیدایی هستند که حضورشان در انتخابات کمیسیون ورزشکاران قطعی شد.

برای حضور در انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران که طی روز‌های ۲۸ آبانماه لغایت ۸ آذر ماه تعیین شده بود ۳۱ نفر ثبت نام کرده بودند که با توجه به حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک، وی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نیز خواهد بود.

این انتخابات بصورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین) برگزار، لذا آن گروه از ورزشکاران حائز شرایطی که تمایل دارند بصورت آنلاین و غیر حضوری در انتخابات شرکت نمایند (با توجه به دریافت شماره تلفن آنها از فدراسیون هایشان) می‌بایست به موارد ذیل در شروع انتخابات برای رای دهی توجه داشته باشند.

۱. دریافت پیامک ورود به سامانه
به محض شروع انتخابات در ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۸ آذرماه، پیامکی حاوی لینک ورود به سامانه برای ورزشکاران واجد شرایط ارسال خواهد شد. با کلیک روی لینک، ورزشکار باید شماره موبایل خود را وارد کند. در این مرحله یک نکته بسیار مهم وجود دارد. رای‌دهنگان باید با همان شماره‌ای که فدراسیون به کمیته برگزاری انتخابات اعلام کرده، وارد سامانه رای‌گیری شوند و اگر با شماره دیگری وارد شوند، سامانه آنها را مجاز نمی‌شناسد. سرخط پیامکی که برای رای دهندگان ارسال می‌شود، ۳۰۰۰۷۱۴۰۳ است.

۲. دریافت کد احراز هویت
پس از زدن دکمه «تأیید»، یک کد احراز شش رقمی از سامانه برای ورزشکار ارسال می‌شود که باید در سامانه وارد گردد تا وارد پنل رأی‌دهی شود.

۳. ورود به بخش انتخابات در حال برگزاری
ورزشکاران وارد بخش «انتخابات در حال برگزاری» می‌شوند. انتخابات کمیسیون ورزشکاران که ورزشکار واجد شرایط رای‌دهی برای آن ثبت شده است، نمایش داده می‌شود.

۴. رأی‌دهی
با زدن دکمه «رای دادن»، فرآیند رأی‌دهی آغاز می‌شود. ورزشکاران باید به حداقل و حداکثر حق انتخاب که در بالای صفحه مشخص شده، دقت کنند. (حداقل نفرات یک نفر و حداکثر ۱۵ نفر می‌باشد.)

۵. ثبت نهایی رأی
پس از انتخاب کاندیدا‌های مورد نظر، دکمه «ثبت نهایی» را فشار دهند. توجه داشته باشید که پس از ثبت نهایی، امکان تغییر رأی وجود ندارد.

۶. پشتیبانی فنی

در صورت بروز هرگونه مشکل، ورزشکاران می‌توانند با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۹۱۹۷ تماس بگیرند.

نکته: ورزشکارانی که علاقمند به حضور در محل رأی گیری می‌باشند، می‌توانند از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ روز جمعه ۲۸ آذرماه به آکادمی ملی المپیک، سالن استاد فارسی مراجعه نمایند.

