جانشین فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تریلر تانکردار حامل ۲۵ هزار لیتر سوخت مازوت خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ " فرهاد ابدال چگنی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل محور‌های مواصلاتی استان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۵ هزار لیتر سوخت مازوت خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است گفت برابر نظر کارشناسان ارزش محموله ٤٠ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ ابدال چگنی در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان