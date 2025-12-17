شهردار تهران گفت: در برخی اماکن که جنبه نمادین دارد، چمن‌ها را ترمیم و در این امر معمولاً از چمن‌های کم‌آب‌بر استفاده می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره چمن‌کاری میدان آزادی، گفت: در برخی اماکن که جنبه نمادین دارد، چمن‌ها را ترمیم می‌کنیم. معمولاً در ترمیم از چمن‌های کم‌آبر استفاده می‌کنیم تا نهایتاً هفته‌ای یک‌بار نیاز به آب‌دادن داشته باشد.

وی افزود: در عین‌حال در امکانی که جنبه نمادین ندارد اینگونه عمل نمی‌کنیم و سه سال است بذر چمن نمی‌کاریم.

شهردار تهران با اشاره به نیاز افزایش اتوبوس برای پایتخت، تاکید کرد: برای تهران نیاز به ۹ هزار اتوبوس داریم. چهار سال پیش ۸۶۰ اتوبوس فعال و در گردش تحویل گرفتیم و اکنون بالغ ۲۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم.

برچسب ها: شهردار تهران ، چمن کاری ، میدان آزادی
خبرهای مرتبط
تبدیل مدارس به کانون‌های فعال برای معرفی پروژه‌های اثرگذار/ حضور ۷۰۰ شهردار مدرسه در تهران
اثرگذاری طرح «من شهردارم» به دلیل نقش برجسته شهروندان در آن است
زاکانی: حراست با نظارت دقیق بر عملکرد‌ها زمینه‌ساز ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود