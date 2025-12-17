بعلت بارش شدید باران ۱۱ ایستگاه آتش نشانی شهرستان بندرعباس، برای خدمت به شهروندان آمادگی کامل دارد.

  باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: از دیروز تاکنون سه حادثه فرو نشست زمین در چهار راه خانه نان و کوی فرهنگیان بندرعباس رخ داده است که نیرو‌ها در این زمینه خدمت رسانی کردند.

محمد امین لیاقت افزود: با اعلام سانحه رانندگی در مسیر سرخون بندرعباس نیز گروه عملیاتی ایستگاه شماره ۹ به محل اعزام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس افزود: در این حادثه دو تن جان خود را از دست دادند.

لیاقت گفت: گیر افتادن در آسانسور‌های منازل مسکونی به علت قطعی برق هم از دیگر خدمات سازمان آتش نشانی است.

منبع: صداوسیما

 
 

 

 

برچسب ها: آمادگی نیروهای امدادی ، آتش نشانی بندرعباس
خبرهای مرتبط
سه مصدوم در پی انفجار منزل مسکونی در بندرعباس
یک قربانی دیگر در جاده های هرمزگان
آتش‌سوزی در نخلستان‌ بخش فین بندرعباس مهار شد/ ۸۰۰ نخل در آتش سوخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیدا شدن جسد کودک غرق شده در سیلاب هرمزگان
دومین روز از بارش‌های باران در هرمزگان
آخرین اخبار
دومین روز از بارش‌های باران در هرمزگان
پیدا شدن جسد کودک غرق شده در سیلاب هرمزگان
دختر ۹ ساله در رویدرِ هرمزگان طعمه سیلاب شد/ اعزام تیم‌های امدادی به محل حادثه
همه اداره ها و دانشگاه‌های هرمزگان چهارشنبه تعطیل است
سیلاب یک کودک را در روستای کروئیه هرمزگان با خود برد
باغ‌های قدیمی رودان، جوان می‌شود
هرمزگان زیر سایه سامانه بارشی؛ توقف تردد دریایی، انسداد محور بندرخمیر و لغو پرواز‌ها