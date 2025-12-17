باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه خدماتی فراهنگ امروز -چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴- با حضور علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران برگزار شد.
علیاصغر کمالیزاده با اشاره به طرحهای همجوار از جمله پروژه مسکن کلید به کلید در اسلامآباد و برنامههای ورزشی مورد تأکید شهردار منطقه، اظهار کرد: مجموعه جدید بخشی از یک شبکه خدماتی یکپارچه در این محدوده خواهد بود.
کمالیزاده افزود: این پروژه دستکم چهار خدمت دیگر را در منطقه تحت پوشش قرار میدهد و با تکمیل آن عملاً سرانه خدمات هفتگانه شهری از محدوده بزرگراه شهید همت تا مجموعه آتیساز به صورت یکپارچه تأمین خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به جایگاه پروژههای تحولگرای شهری و کمتوجهی به آنها در فضای رسانهای، تأکید کرد: در هیاهوی تبلیغات، بعضی پروژههای مؤثر شهری کمتر دیده میشوند؛ در حالی که ظرفیتهای واقعی توسعه در داخل کشور وجود دارد و نباید آنچه را خود داریم از بیگانه تمنا کنیم.
وی با اشاره به الگوهای بینالمللی برای بهرهبرداری از پروژههای بازآفرینی، گفت: برای پروژه باغراه یک نظام بهرهبرداری تدوین کردیم و مشاهده شد که نمونههای مشابه در جهان وجود دارد. امروز میتوان با اطمینان گفت که نمونهای مشابه این طرح در نیویورک اجرا شده که بر روی مسیر راهآهن ساخته و به محور پیادهراه تبدیل شده است؛ یا در پاریس پروژهای مشابه با کارکردهای صرفاً خدماتی شکل گرفته است.
کمالیزاده افزود:، اما ابعاد پروژه ما در باغراه قابل توجهتر است؛ ایجاد سههزار واحد پارکینگ در تراز منفی یک، ۲۰ هزار مترمربع فضای خدماتی شامل قرائتخانه، حوزههای استارتاپی و مجموعههای ورزشی، ۱۱ کیلومتر مسیر دوچرخه، ۳.۳ هکتار فضای سبز و همچنین مجموعههای تجاری برای استفاده عمومی. اینها مؤلفههایی است که پروژه را به یک طرح کاملاً یونیک تبدیل میکند و ظرفیت قرار گرفتن در مسیر دریافت جوایز بینالمللی را دارد.
مدیرعامل سازمان نوسازی با اشاره به دستاوردهای جهانی مجموعه، تصریح کرد: در انجمن بینالمللی مدیریت پروژه، برای سال ۲۰۲۵ مدال طلای این انجمن به یک پروژه اختصاص داده شد و تنها پروژه ایرانی که موفق به کسب این عنوان شده، پروژه باغراه است؛ افتخاری که در دوره مدیریت کنونی شهری و با حمایت شهردار تهران برای شهر فراهم شده و تقدیم مردم مناطق ۱۷ و ۱۸ شده است.
وی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به رویکردهای پروژه فراهنگ اظهار کرد: پروژه فراهنگ یک مجموعه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گذران اوقات فراغت با تمرکز ویژه بر قشر سالمند است. با توجه به حرکت جامعه به سمت سالمندی، ضروری است در قالب برنامههای بازآفرینی شهری، نگاه ویژهای به نیازهای این قشر از شهروندان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه پروژه فراهنگ در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع و با زیربنای حدود ۱۸ هزار مترمربع اجرا میشود، افزود: عملیات اجرایی این پروژه امروز رسماً آغاز شد و مدت زمان اجرای آن حدود سه سال پیشبینی شده است. اعتبار اولیه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان است.
کمالیزاده با اشاره به موقعیت مکانی پروژه تصریح کرد: پروژه فراهنگ در مجاورت طرحهای بازآفرینی اسلامآباد و پروژه مسکن کلید به کلید اجرا میشود و با توجه به احداث باغ بوتانیک در ضلع جنوبی این محدوده توسط سرمایهگذار، شاهد شکلگیری یک پهنه یکپارچه بازآفرینی شهری از محدوده آتیساز تا بزرگراه شهید همت در غرب بزرگراه شهید چمران خواهیم بود. هدف ما معرفی این محدوده به عنوان یکی از محلات تابآور و نمونه شهر تهران است.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران درباره کاربریها و خدمات پیشبینیشده در این پروژه، گفت: فضاهای ورزشی شامل استخر، سونا و امکانات مرتبط، همچنین فضاهای فرهنگی از جمله فرهنگسرا، سالن اجتماعات و آمفیتئاتر در برنامه فیزیکی پروژه پیشبینی شده است. علاوه بر این، کلاسها و خدمات آموزشی متناسب با سن و نیاز سالمندان در این مجموعه ارائه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده خاطرنشان کرد: نگهداشت شهر صرفاً محدود به بافتهای فرسوده با شاخصهایی مانند ریزدانگی یا عدم نفوذپذیری نیست. بسیاری از ساختمانهایی که در دهههای ۶۰ و ۷۰ بر اساس آییننامههای قدیمی ساخته شدهاند، امروز با توجه به بهروزرسانی آییننامه ۲۸۰۰ و تصویب ویرایش چهارم آن، وارد مرحله فرسودگی میشوند. نوسازی شهری یک فرآیند مستمر و پایدار برای بهروز نگهداشتن شهر است.
کمالیزاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توسعه فراهنگ در سایر مناطق تهران اعلام کرد: پروژه فراهنگ به عنوان طرح اولیه در این حوزه تعریف شده و در صورت موفقیت، برنامهریزی برای اجرای پروژههای مشابه در سایر مناطق شهر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به پروژه باغراه حضرت زهرا (س) اعلام کرد: مراسم افتتاح پروژه باغراه حضرت زهرا (س) روز شنبه برگزار خواهد شد و این پروژه به بهرهبرداری رسمی میرسد.
منبع: شهر