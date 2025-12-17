فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری ۳ دختر نوجوان خبر داد که با رسید ساز جعلی از چند واحد صنفی در آن شهرستان کلاهبرداری کرده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از یک واحد صنفی با رسید ساز جعلی بلافاصله ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی به محل مورد نظر اعزام شدند.
او افزود: با انجام تحقیقات پلیسی، مشخص شد متهمان که ۲ دختر نوجوان و زیر سن قانونی بوده با مراجعه به واحد صنفی اقدام به خرید میکنند و با همدستی فرد دیگر که در محل حضور نداشته برایشان رسید جعلی صادر و آنان با ارائه به فروشنده، کالای خود را دریافت میکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات پلیسی متهمان شناسایی و دستگیر شدند از اعتراف به ۳ فقره کلاهبرداری متهمان خبر داد و گفت: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ قلی پور در پایان از کسبه و بازاریان خواست در خرید و فروش و پرداخت وجه از سوی مشتریان مراقب این دست کلاهبرداریها باشند تا مورد سوء استفاده و سرقت قرار نگیرند.