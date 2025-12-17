باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی با اشاره به میزان بارشهای رخ داده در سطح استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته به دنبال فعالیت سامانه سرد و بارشی در سطح استان، بارش باران و برف در ایستگاههای مختلف ثبت شد.
او افزود: بیشترین ارتفاع برف از منطقه نیارق شهرستان نمین با ۱۵ سانتیمتر گزارش شد و همچنین ایستگاه قاسمکندی در شهرستان گرمی نیز با ثبت ۱۱ میلیمتر باران به عنوان پر بارشترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه سامانه بارشی فعال در استان از قدرت کافی برخوردار نبود، گفت: شهرهای مختلف استان از جمله اردبیل، نمین، مشکینشهر، گرمی و خلخال بارشهای ناچیزی را دریافت کردند، اما به توجه به ماهیت سرد سامانه بارشی شهرهای مذکور سفید پوش شدند.
به گفته کوهی بیشترین مقدار برف در نقاط شهری استان با ۵ سانتیمتر مربوط به شهرهای سرعین و نیر است.
منبع: هواشناسی