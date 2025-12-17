شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان گردو در روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما نزدیک به ۲۰۰۰ اصله درخت قطع درختان کهنسال گردو در روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی توسط برخی از افراد سودجو قطع شده و موجب نارضایتی اهالی این روستا شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام. متاسفانه برخی از افراد سودجو در روستای بیزه شهر داورزن به بهانه‌های واهی (کاشت درخت در اراضی ملی) اقدام به قطع درختان کهنسال گردو در کوه گر روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی کرده‌اند. این وقایع تلخ هر ساله تکرار می‌شود و تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ اصله درخت از بین رفته است. گروهی از اهالی این روستا در سر شاخه‌ها و چشمه سار‌های روستای بیزه که طبق نقشه منابع طبیعی در مالکیت روستای بیزه می‌باشد اقدام به کاشت درخت گردو نموده‌اند با کم شدن بارندگی در سال‌های اخیر آب این چشمه‌ها کم شده است و برخی از افراد سودجو به بهانه کم شدن آب اقدام به قطع درختان کهنسال کرده‌اند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: درختان گردوی کهنسال ، قطعی درختان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
رنجش گردشگران از قطع درختان جنگل منطقه درکاپی
شهروندخبرنگار تهران؛
رنجش اهالی محله سعادت آباد از قلع و قمع درختان
شهروندخبرنگار مازندران؛
حال و روز ناخوش گردشگران از قطعی ۳۰۰ ساله درختان اردوگاه شهید هاشمی نژاد بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
بارش باران سیل آسا اهالی روستای پاتک منوجان را به دردسر انداخت + فیلم
قروه با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
گزارش تصویری از بارش ترنم باران پاییزی در بخش انابد
خمین با بارش برف جامه سپید بر تن کرد + فیلم
رنجش اهالی روستای بیزه داورزن از قطعی درختان کهنسال
آخرین اخبار
رنجش اهالی روستای بیزه داورزن از قطعی درختان کهنسال
خمین با بارش برف جامه سپید بر تن کرد + فیلم
بارش باران سیل آسا اهالی روستای پاتک منوجان را به دردسر انداخت + فیلم
قروه با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
گزارش تصویری از بارش ترنم باران پاییزی در بخش انابد
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
مشتریان ساینا دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل خودرو
بارش رحمت الهی سراسر فارس را فرا گرفت
رنجش متقاصیان از گره بسته وام ازدواج و فرزندآوری
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده