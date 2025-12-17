شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی درختان گردو در روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما نزدیک به ۲۰۰۰ اصله درخت قطع درختان کهنسال گردو در روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی توسط برخی از افراد سودجو قطع شده و موجب نارضایتی اهالی این روستا شده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام. متاسفانه برخی از افراد سودجو در روستای بیزه شهر داورزن به بهانههای واهی (کاشت درخت در اراضی ملی) اقدام به قطع درختان کهنسال گردو در کوه گر روستای بیزه شهرستان داورزن استان خراسان رضوی کردهاند. این وقایع تلخ هر ساله تکرار میشود و تاکنون نزدیک به ۲۰۰۰ اصله درخت از بین رفته است. گروهی از اهالی این روستا در سر شاخهها و چشمه سارهای روستای بیزه که طبق نقشه منابع طبیعی در مالکیت روستای بیزه میباشد اقدام به کاشت درخت گردو نمودهاند با کم شدن بارندگی در سالهای اخیر آب این چشمهها کم شده است و برخی از افراد سودجو به بهانه کم شدن آب اقدام به قطع درختان کهنسال کردهاند. لطفا پیگیری کنید.
