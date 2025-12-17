مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام بارش برف و باران در ۲۸ استان، از ممنوعیت تردد در برخی از محور‌های مواصلاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، قم، مرکزی، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، کرمان و یزد در حال باریدن است.

بر اساس این گزارش، باران در برخی از محورهای استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در حال باریدن است و با فعالیت سامانه بارشی، تردد در محورهای شریانی بندر خمیر - بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر - بندرعباس بندرلنگه – پارسیان ممنوع گزارش شده است.

برپایه این گزارش، مسیرهای رفت و برگشت محور دوآب - بلده، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، گنجنامه - تویسرکان، مسیرهای رفت و برگشت سی سخت - پادنا، پونل - خلخال، مظفرآباد - رودبار، قلعه گنج - رودبار (فرعی بیژن‌آباد) مسدود اعلام شده‌اند.

برچسب ها: محورهای مواصلاتی ، بارش برف
خبرهای مرتبط
بارش برف در محور بروجرد_اراک گردنه زالیان + فیلم
بارش برف پاییزی نقاط مختلف کردستان را سفیدپوش کرد/کاهش دمای منفی ۶درجه ای در استان
تردد در جاده‌های روستایی قزوین برقرار است/ آماده باش ۱۸۰ نیروی راهداری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
آخرین اخبار
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود