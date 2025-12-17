باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، قم، مرکزی، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، کرمان و یزد در حال باریدن است.

‌

بر اساس این گزارش، باران در برخی از محورهای استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در حال باریدن است و با فعالیت سامانه بارشی، تردد در محورهای شریانی بندر خمیر - بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر - بندرعباس بندرلنگه – پارسیان ممنوع گزارش شده است.

‌

برپایه این گزارش، مسیرهای رفت و برگشت محور دوآب - بلده، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، گنجنامه - تویسرکان، مسیرهای رفت و برگشت سی سخت - پادنا، پونل - خلخال، مظفرآباد - رودبار، قلعه گنج - رودبار (فرعی بیژن‌آباد) مسدود اعلام شده‌اند.