باشگاه خبرنگاران جوان مجید غلامی بهنمیری - در بازی نخست روز اول مسابقات دور رفت گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاههای کشور، مهرگان اسفراین با نتیجهای پرگل از سد فجر ساوه گذشت و دیگر بازی برگزار شده نیز تکنیک برتر و پارسه دهیاری شرف آباد کرمان به تساوی رضایت دادند.
مهرگان اسفراین با نتیجه قاطع ۸ بر ۲ فجر ساوه را مغلوب کرد و حاصل تلاش تیمهای تکنیک برتر بابلسر و پارسه دهیاری شرف آباد کرمان تساوی ۳ بر ۳ بود.
مهرانا آهنگری برای تکنیک برتر دبل کرد و نگین قاسمی هم زننده دیگر گل بازی بود.
تیم هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد در روز نخست با قرعه استراحت روبهرو شد.
در دومین برگزاری مسابقات گروه دوم لیگ فوتسال بانوان باشگاههای کشور ابتدا تیمهای پارسه دهیاری شرف آباد کرمان و فجر ساوه به مصاف هم میروند و در دومین بازی نیز تکنیک بابلسر با تیم هیات فوتبال کهکیلویه و بویراحمد روبهرو میشود.
مهرگان اسفراین پس از کسب پیروزی دلچسب در روز اول، در روز استراحت خواهد کرد.
مرحله رفت مسابقات گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال بانوان باشگاههای کشور با شرکت ۵ تیم از بیست و پنجم تا بیست و نهم آذرماه در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر برپا خواهد شد.