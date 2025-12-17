بانک مرکزی نحوه استفاده از سهمیه مصرف‌نشده تسهیلات قرض‌الحسنه کمک‌هزینه خرید کالای ایرانی و لوازم خانگی را برای تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو نامه شماره ۳/۳۲۱۹۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ پیرامون تسهیلات قرض الحسنه کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی حسب فراز پایانی بند (ت) تبصره (۱۵) که مقرر شده است در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری می گردد. 

 بر این اساس میزان سهمیه اضافه شده از محل این منابع بانک ها بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک ها بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ کنند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام ازدواج ، تسهیلات فرزندآوری
