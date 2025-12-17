باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان با اشاره به اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور درباره تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی اظهار داشت: در پی بروز شرایط نامساعد جوی شامل بارش شدید باران، توفانی شدن هوا، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق کشور به‌ویژه استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، احتمال لغو یا تأخیر در انجام برخی پروازهای ورودی و خروجی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی صنعت هوانوردی، حفظ ایمنی مسافران و پروازهاست، افزود: تصمیم‌گیری درباره انجام، تأخیر یا لغو پروازها به‌صورت لحظه‌ای و بر اساس شرایط جوی هر فرودگاه و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران درخواست کرد پیش از برنامه‌ریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، حتماً از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، با شرکت هواپیمایی مربوطه تماس گرفته یا آخرین اطلاعات پروازها را از طریق سامانه‌ها و همچنین شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.