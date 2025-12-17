فرمانده انتظامی رشت از پلمب ۳ عطاری (محل فروش انواع داروی غیرمجاز و مقادیری مواد مخدر) در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی رشت گفت: مأموران انتظامی یکی از بخش‌های تابعه این شهرستان در بازدید از واحد‌های صنفی سطح حوزه از توزیع و فروش قرص و دارو‌های غیرمجاز توسط ۳ واحد صنفی مطلع شدند.

او افزود: در بازدید از این واحد‌های صنفی بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ عدد انواع قرص‌های لاغری غیرمجاز، مقادیری مواد مخدر و توهم زا و ... کشف شد.

به گفته فرمانده انتظامی رشت، متصدیان ۳۶، ۴۱ و ۵۵ ساله این واحد‌های صنفی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ روشن قلب تصریح کرد: مغازه این افراد پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.

او همچنین از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف در اصناف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان