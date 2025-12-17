سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: تمامی مسافران هوایی در شرایط کنونی با توجه به شرایط جوی کشور به ویژه شهر‌های جنوبی با شماره ۱۹۹ بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری- رضا اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به هشدارهای سطح قرمزی که صادر شده به تمامی مسافران توصیه می شود که حتما پیش از عزیمت به فرودگاه های کشور از آخرین وضعیت جوی هشدارها و همچنین پروازها مطلع شوند.

وی ادامه داد:  در پی بروز شرایط نامساعد جوی شامل بارش شدید باران، توفانی شدن هوا، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق کشور، به‌ویژه استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، احتمال لغو یا تأخیر در انجام برخی پروازهای ورودی و خروجی وجود دارد.

اخوان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی صنعت هوانوردی، حفظ ایمنی مسافران و پروازهاست، افزود: تصمیم‌گیری درباره انجام، تأخیر یا لغو پروازها به‌صورت لحظه‌ای و بر اساس شرایط جوی هر فرودگاه و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران درخواست کرد پیش از برنامه‌ریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، حتماً از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، با شرکت هواپیمایی مربوطه تماس گرفته یا آخرین اطلاعات پروازها را از طریق سامانه‌ها و همچنین شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.

وی یادآور شد: به طور قطع پیش لغو یا تاخیر پروازها اطلاع رسانی به تمامی مسافران در بخش های مختلف انجام خواهد شد.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، پرواز
خبرهای مرتبط
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
آخرین اخبار
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
عرضه هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۲۰ هزارتومان گرانفروشی است
مسافران هوایی با ۱۹۹ تماس بگیرند
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران