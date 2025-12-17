مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: بحث تغییرات ریزساختار‌ها یک فرایندی است که دائم در داخل سازمان بورس بررسی می‌شود؛ هرچه موانع در بازار کمتر باشد به نفع بازار سرمایه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حمید یاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بحث تغییرات ریزساختار‌ها یک فرایند دائمی است که در داخل سازمان در حال بررسی است و بر اساس شرایط گذشته، حال و آینده انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر حجم مبنا را نداشتیم، پس از بازگشایی جنگ نوع دیگری از فرآیند‌ها را دنبال می‌کردیم این مانع ایجاد تغییرات محسوب می‌شد و هر بار که می‌خواستیم تغییری داشته باشیم، به عنوان یک وصله ناجور تلقی می‌شد.

او افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در مطالعات کشور‌های دیگر هیچ چیزی به اسم حجم مبنا وجود ندارد و این به عنوان یک نکته اصلی در فرآیند‌های ما مطرح است. تیم مدیریتی ما به‌طور قاطع به دنبال کاهش موانع در بازار سرمایه است این هدف اصلی ما است با قید اینکه به بازار شوک سنگین ندهیم.

یاری ادامه داد: تغییرات دامنه نوسان نیز در فرایند‌های ما بررسی خواهد شد. یکی از مشکلاتی که در نظارت وجود دارد، دستکاری در نماد‌ها به دلیل پر کردن حجم مبنا بود در این شرایط فعلی تمهیدات خاصی را داریم که جلوی دستکاری نمادهای کوچک را بگیریم.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تأکید کرد: ما در حال حاضر حجم خوبی نسبت به سال‌های گذشته داریم و این باعث می‌شود که فرآیند نظارت ساده‌تر و سازمان محکم‌تر باشد. اگر دخالت‌های غیرمتعارف مشاهده شود، با شدت بیشتری از گذشته برخورد خواهیم کرد و به سهامداران اطمینان می‌دهیم که به شرایط آنها توجه داریم.

او در پایان به تأثیر حذف حجم مبنا بر شفافیت قیمت پایانی اشاره کرد و گفت:  حجم مبنا مانع اصلی برای ایجاد تغییرات در ریزساختار‌ها بود و اکنون می‌توانیم به فرصت‌های جدیدی دست یابیم. حتماً تغییرات خاصی در قیمت‌گذاری و شرایط بازار رخ خواهد داد، به شرطی که شوک سنگینی به سهامداران و بازار وارد نشود.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، حجم مبنا ، دامنه نوسان
