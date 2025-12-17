مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان از توزیع ۶۱ هزار تن نهاده دامی از محل ‏ذخایر استراتژیک استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- امید فهری گفت:با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، ۶۱ هزار تن نهاده دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو از محل ذخایر استراتژیک استان در اختیار تشکلهای دام قرار گرفته است؛ که این ذخیرهسازی و توزیع استراتژیک نقش بسزایی در حفظ پایداری تولیدات دامی ایفا کرده است.
وی افزود: بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز تشکلهای دام و طیور است و میزان ذخایر موجود بر اساس همین سیاست تنظیم شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان با بیان اینکه وظیفه اصلی این اداره کل، ذخیرهسازی و توزیع نهاده دامی در شرایط خاص است، گفت: با وجود شرایط فعلی، روند جوجهریزی تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند افزایشی داشته است.
فهری بیان کرد: ظرفیت انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام در وضعیت مناسبی قرار دارد و ذخیرهسازی در اکثر شهرستانهای استان با هدف حمایت از مرغداران و دامداران و کاهش هزینههای حمل و نقل انجام شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان تصریح کرد: در مجموع ۱۰هزار تن نهاده دامی از محل ذخایر موجود در استان از ابتدای آبان ماه تا ۲۶ آذرماه، توزیع و دراختیارتولیدکنندگان قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت مصرف مرغ در استان افزود: با توجه به اینکه استان کردستان یک استان تولیدکننده است و گوشت مرغ گرم به راحتی در دسترس میباشد، نیاز به مصرف مرغ منجمد به دلیل ذائقه مردم پایین است. با این وجود، اداره کل اقدام به تجهیز یک سردخانه با ظرفیتی متناسب با نیازهای شرایط خاص استان نموده است تا در زمان لزوم، مرغ منجمد و گوشت قرمز در سطح استان توزیع گردد.
فهری گفت: در راستای رعایت الزامات پدافند غیرعامل، محل ذخیره نهادههای دامی به صورت پراکنده در شهرهای استان ذخیرهسازی شده و شرایط مطلوبی از لحاظ ظرفیت ذخیرهسازی در استان فراهم است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت سردخانههای استانهای همجوار نیز در تعاملات بین استانی وجود دارد.