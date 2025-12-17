مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان از توزیع ۶۱ هزار تن نهاده دامی از محل ‏ذخایر استراتژیک استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- امید فهری گفت:با هماهنگی سازمان ‏جهاد کشاورزی، ۶۱ هزار تن نهاده دامی شامل کنجاله سویا، ذرت و جو از محل ‏ذخایر استراتژیک استان در اختیار تشکل‌های دام قرار گرفته است؛ که این ‏ذخیره‌سازی و توزیع استراتژیک نقش بسزایی در حفظ پایداری تولیدات دامی ایفا ‏کرده است. ‏

وی افزود: بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه شرکت پشتیبانی ‏امور دام تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز تشکل‌های دام و طیور است و میزان ‏ذخایر موجود بر اساس همین سیاست تنظیم شده است. ‏

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان ‏با بیان اینکه وظیفه اصلی این اداره کل، ‏ذخیره‌سازی و توزیع نهاده دامی در شرایط خاص است، گفت: با وجود شرایط ‏فعلی، روند جوجه‌ریزی تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند ‏افزایشی داشته است. ‏

فهری بیان کرد: ظرفیت انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام در وضعیت مناسبی ‏قرار دارد و ذخیره‌سازی در اکثر شهرستان‌های استان با هدف حمایت از ‏مرغداران و دامداران و کاهش هزینه‌های حمل و نقل انجام شده است. ‏

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کردستان ‏تصریح کرد: در مجموع ۱۰هزار تن ‏نهاده دامی از محل ذخایر موجود در استان ‏از ابتدای آبان ماه تا ۲۶ آذرماه، توزیع ‏و دراختیارتولیدکنندگان قرار گرفته است. ‏

وی با اشاره به وضعیت مصرف مرغ در استان افزود: با توجه به اینکه استان ‏کردستان یک استان تولیدکننده است و گوشت مرغ گرم به راحتی در دسترس ‏می‌باشد، نیاز به مصرف مرغ منجمد به دلیل ذائقه مردم پایین است. با این وجود، ‏اداره کل اقدام به تجهیز یک سردخانه با ظرفیتی متناسب با نیاز‌های شرایط خاص ‏استان نموده است تا در زمان لزوم، مرغ منجمد و گوشت قرمز در سطح استان ‏توزیع گردد. ‏

فهری گفت: در راستای رعایت الزامات پدافند غیرعامل، محل ذخیره نهاده‌های ‏دامی به صورت پراکنده در شهر‌های استان ذخیره‌سازی شده و شرایط مطلوبی از ‏لحاظ ظرفیت ذخیره‌سازی در استان فراهم است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت ‏سردخانه‌های استان‌های همجوار نیز در تعاملات بین استانی وجود دارد. ‏