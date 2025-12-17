برنامه تلویزیونی «برمودا» ویژه شب یلدا به آنتن شبکه نسیم برمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امسال تیم «برمودا» ویژه برنامه شب یلدا شبکه نسیم را برگزار می‌کند و با نویسندگی و اجرای کامران نجف‌زاده و تهیه‌کنندگی مهدی مینایی نزدیک به ۴۰ چهره خاص را به شبکه نسیم کشیده است.

برخی از مهمانان یلدایی «برمودا» پس از نزدیک به یک دهه برای نخستین بار است در قاب جعبه جادویی قرار می‌گیرند.

مهمانان با حال و هوایی متفاوت و جذاب با حافظ‌خوانی و یلدا خوانی و زمزمه نوا‌های دل‌انگیز به این بزم طراوت دلنشینی داده‌اند.

این برنامه به کارگردانی هادی خفاجی در سه شب با حضور مهمانانی از جمله منتخبی از چهره‌هایی که در فصل‌های قبلی حضور داشتند پخش می‌شود.

کریم باقری، حمیدرضا پگاه، بهنوش بختیاری، فرشته کریمی، اصغر نقی زاده، عباس موزون، مهدی دانشمند، علیرضا بدیع، علی کفاشیان، بیوک میرزایی، رسول نجفیان، ناصر فیض، ایرج راد، امید مهدی‌نژاد، مسعود فروتن، محمدرضا حیاتی، محمود معصومی، الهه رضایی و... برخی از این چهره‌ها هستند که در شب‌های جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۲۱ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

«برمودا» از پرمخاطب‌ترین تاک‌شو‌های تاریخ تلویزیون است و سال گذشته نامزد بهترین تاک شو در جشن حافظ شد.

برچسب ها: برمودا ، برنامه تلویزیونی ، کامران نجف‌زاده
خبرهای مرتبط
کم توجهی سینما به ژانر مذهبی + فیلم
شبکه دو؛ رسانه‌ای که زندگی را فقط روایت نمی‌کند، می‌سازد
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
نجف زاده واقعا خودشو چ فرض کرده
ک اوباید بره پیشواز مهماناش ولی ی موقع ای میاد داخل اطاق مصاحبه ک مهمانا رو مجبور مکنه جلوپاش باند شن
ای کارش واقعا ازاردهندس
۰
۰
پاسخ دادن
حمید طالقانی بازیگر کشورمان درگذشت
چگونه یوتیوب به پاتوق جدید برنامه‌سازان تبدیل شد؟/ پشت پرده وایرال شدن محتوا‌های کم‌ارزش
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
بازگشت نجف زاده با «برمودا» در شب‌های یلدا
جبلی: سند پژوهشی لازمه مجموعه‌های تولیدی صدا‌وسیماست
فهرست اولیه نامزد‌های نود و هشتمین دوره اسکار اعلام شد
شبکه دو؛ رسانه‌ای که زندگی را فقط روایت نمی‌کند، می‌سازد
برنامه «جام جم» پاسخ صداوسیما به مطالبه نقد و شفافیت است
«چله ایرانی»؛ یلدایی برای شنیدن حافظه جمعی از رادیو فرهنگ
از خادمان قرآنی تقدیر به عمل آمد/ جبلی: امیدواریم رسانه ملی مروج فرهنگ اهل بیت (ع) باشد
آخرین اخبار
از خادمان قرآنی تقدیر به عمل آمد/ جبلی: امیدواریم رسانه ملی مروج فرهنگ اهل بیت (ع) باشد
آغاز کاروان روایت حبیب از بهشت زهرا (س)؛ ادای احترام به سردار دل‌ها
جبلی: سند پژوهشی لازمه مجموعه‌های تولیدی صدا‌وسیماست
بازگشت نجف زاده با «برمودا» در شب‌های یلدا
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
حمید طالقانی بازیگر کشورمان درگذشت
«چله ایرانی»؛ یلدایی برای شنیدن حافظه جمعی از رادیو فرهنگ
برنامه «جام جم» پاسخ صداوسیما به مطالبه نقد و شفافیت است
فهرست اولیه نامزد‌های نود و هشتمین دوره اسکار اعلام شد
شبکه دو؛ رسانه‌ای که زندگی را فقط روایت نمی‌کند، می‌سازد
چگونه یوتیوب به پاتوق جدید برنامه‌سازان تبدیل شد؟/ پشت پرده وایرال شدن محتوا‌های کم‌ارزش
پیگیری برای حل معضل کاخ جشنواره/ تقدیر از مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه دوربین را زمین نگذاشتند
سینما حقیقت به ایستگاه پایانی رسید/ سینمای مستند، سرمایه ملی است