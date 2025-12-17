باشگاه خبرنگاران جوان - امسال تیم «برمودا» ویژه برنامه شب یلدا شبکه نسیم را برگزار میکند و با نویسندگی و اجرای کامران نجفزاده و تهیهکنندگی مهدی مینایی نزدیک به ۴۰ چهره خاص را به شبکه نسیم کشیده است.
برخی از مهمانان یلدایی «برمودا» پس از نزدیک به یک دهه برای نخستین بار است در قاب جعبه جادویی قرار میگیرند.
مهمانان با حال و هوایی متفاوت و جذاب با حافظخوانی و یلدا خوانی و زمزمه نواهای دلانگیز به این بزم طراوت دلنشینی دادهاند.
این برنامه به کارگردانی هادی خفاجی در سه شب با حضور مهمانانی از جمله منتخبی از چهرههایی که در فصلهای قبلی حضور داشتند پخش میشود.
کریم باقری، حمیدرضا پگاه، بهنوش بختیاری، فرشته کریمی، اصغر نقی زاده، عباس موزون، مهدی دانشمند، علیرضا بدیع، علی کفاشیان، بیوک میرزایی، رسول نجفیان، ناصر فیض، ایرج راد، امید مهدینژاد، مسعود فروتن، محمدرضا حیاتی، محمود معصومی، الهه رضایی و... برخی از این چهرهها هستند که در شبهای جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر ساعت ۲۱ و یکشنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم میرود.
«برمودا» از پرمخاطبترین تاکشوهای تاریخ تلویزیون است و سال گذشته نامزد بهترین تاک شو در جشن حافظ شد.