تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی در فینال به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش در دیدار رده‌بندی به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۵ بر ۵ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها دست یافت. دو تیم در امتیاز مثبت نیز به تساوی ۲۱ رسیدند، اما تیم رعد پدافند ارتش با امتیاز فنی بیشتر ۴۸ بر ۴۶ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به پیروزی رسید.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی مرکز ورزش و تحویل بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، عصر پنجشنبه ۱۳ آذر امسال، فرنگی‌کاران دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش در دیدار رده‌بندی بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران به مصاف هم رفتند. این رقابت، ۵ به ۳ به سود شاگردان «امیر قاسمی منجزی» در تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در جریان بود که مسابقه حساس وزن ۹۷ کیلوگرم، روند نتیجه‌گیری این تیم را تغییر داد.

در این مبارزه، کادرفنی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان اعتقاد داشت که «محمدصادق عبداللهی» فرنگی‌کار وزن ۹۷ کیلوگرم رعد پدافند ارتش، در طول کشتی ضربه‌های غیرمعمول به حریفش «محمدهادی صیدی» می‌زد. به همین دلیل، «صیدی» از تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، دچار پارگی در ناحیه صورت و خونریزی شدید شد و به روی تشک افتاد. در شرایطی که کادر فنی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، منتظر دیسکالیفه حریف بود، این اتفاق رخ نداد و «صیدی» با ضربه فنی، بازنده اعلام شد. در نهایت، دو تیم در نتیجه انفرادی ۵-۵ و در امتیاز مثبت هم ۲۱-۲۱ مساوی شدند. بعد از امتیازشماری، اما رعد پدافند ۴۸-۴۶ برنده مسابقه اعلام و جام سومی به این تیم اعطا شد.

در پایان دیدار رده بندی، لشگری با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و قواعد حق اعتراض، نامه رسمی اعتراض باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی را نسبت به قضاوت دیدار تعیین کننده وزن ۹۷ کیلوگرم، به سازمان لیگ فدراسیون کشتی ارسال کرد و خواهان بازبینی داوری شد.

امروز لشگری از تایید اعتراض باشگاه این دانشگاه به اشتباه داوران دیدار رده بندی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی و در نتیجه، کسب مقام سوم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با اعلام رسمی سازمان لیگ فدراسیون کشتی خبر داد.

رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: در نامه «حمید یاری» رئیس سازمان لیگ و مسابقه‌های فدراسیون کشتی که به مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی رسیده، عنوان شده طبق بررسی‌ها و بازبینی فیلم کشتی مورد اعتراض باشگاه دانشگاه از سوی کمیسیون داوران، اجرای فن کشتی‌گیر تیم رعد پدافند ارتش، خطا و اعلام ضربه فنی، اشتباه بوده است؛ بنابراین در راستای احیای حق باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، تیم کشتی فرنگی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به عنوان سومی مشترک لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۴ نائل می‌شود.

لشگری خاطرنشان کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، پرچمدار پیوند اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ و دانش به ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای کشور است و همواره تلاش کرده‌ایم دانشجویان و ورزشکاران این دانشگاه به الگو‌هایی تبدیل شوند که مسیر رشد و تعالی را روشن نگه دارند.

با توجه به نامه رسمی سازمان لیگ فدراسیون کشتی، بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با قهرمانی استقلال قم، نایب قهرمانی نفت و گاز زاگرس جنوبی و سومی مشترک دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش به پایان رسید.

منبع: فدراسیون کشتی