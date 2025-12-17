باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان همزمان با هفته پژوهش و فناوری، با هدف حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه دانشی و ترویج فرهنگ کارآفرینی، با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه تهران، جمعی از مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خیرین نیک‌اندیش دانشگاه تهران برگزار شد.

این رویداد با تمرکز بر شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های نوآورانه جوانان پژوهشگر، بستری برای هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای حمایتی فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی دانش‌بنیان ایفا می‌کند.

محورهای نهمین دوره جشنواره شامل شیمی، فیزیک، علوم زیستی، زمین‌شناسی، ریاضی و علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و با رویکرد ویژه هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی تعریف شده است.

رضا عامری، رئیس دانشکده علوم دانشگاه تهران و دبیر نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، از تلاش یک‌ساله دست‌اندرکاران این جشنواره تقدیر کرد. او ضمن تشکر ویژه از کمیته‌های علمی و اجرایی، داوران و همه شرکت‌کنندگان، یادآور شد محدودیت پذیرش به معنای کم‌ارزش بودن طرح‌ها نیست و امیدوار است در جشنواره‌های آینده، ایده‌های بیشتری مورد توجه قرار گیرند.

او افزود: علوم پایه کلید توسعه پایدار کشور است و نقش حیاتی در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی دارد. او اشاره کرد که شعار جشنواره بر جوانان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده کشور تمرکز دارد و هدف دیگر جشنواره، تبدیل ایده به محصول است، موضوعی که حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت محسوب می‌شود.

دبیر جشنواره بیان کرد: استقبال خوب جوانان و حمایت بنیاد، نویدبخش آینده‌ای روشن برای علوم پایه است. او همچنین پیشرفت کمی و کیفی نهمین جشنواره نسبت به دوره‌های پیشین و جایگاه ملی آن را یادآور شد و حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را گامی مثبت دانست، هرچند حمایت مالی فعلی را هنوز ناکافی خواند.

عامری در پایان ابراز امیدواری کرد که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سال‌های آینده حمایت بیشتری از علوم پایه و جوانان داشته باشند و با توجه به محدودیت زمان، ادامه سخنان خود را به فرصت‌های بعدی موکول کرد.