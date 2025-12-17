هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان با پیروزی مدعیان قهرمانی و لغو دیدار استقلال صدرنشین به دلیل شرایط جوی تیم میزبان همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان چهارشنبه، ۲۶ آذر با برگزاری پنج دیدار انجام شد و تیم‌های پالایش نفت آبادان، گلبرگ تاکستان و نفت امیدیه به پیروزی رسیدند. دو دیدار این هفته هم با تساوی به پایان رسید و یک مسابقه هم لغو شد.

دیدار تیم‌های فولاد هرمزگان و استقلال تهران به دلیل بارندگی در هرمزگان، آبگرفتگی معابر و نامناسب بودن شرایط میزبانی تیم فولاد لغو و به زمان دیگری موکول شد.

تیم گلبرگ تاکستان که در رتبه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد، مقابل مس رفسنجان به میدان رفت و با سه گل به پیروزی رسید. تیم تاکستان با این پیروزی ۱۸ امتیازی شد و به دو امتیازی استقلال رسید.

پالایش نفت آبادان هم که مدافع عنوان قهرمانی است و هفته گذشته مقابل استقلال شکست خورد، امروز برابر ایران زمین ملارد با هفت گل به پیروزی رسید و پرگل‌ترین دیدار هفته را رقم زد.

نفت اکنون با ۱۵ امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به نفت امیدیه در رتبه سوم جدول قرار دارد.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

پالایش نفت آبادان ۷ - صفر ایران زمین ملارد

گلبرگ تاکستان ۳ - صفر مس رفسنجان

ملی حفاری اهواز صفر - صفر پالایش نفت اصفهان

هیات فوتبال خراسان رضوی ۱ - ۱ مس کرمان

نفت امیدیه ۳ - ۱ سپاهان اصفهان

فولاد هرمزگان - استقلال تهران (لغو شد)