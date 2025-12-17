رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور به‌ویژه مسیر‌های منتهی به شمال کشور از روز چهارشنبه ۲۶ آذر تا صبح روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گفته سرهنگ شیرانی، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ تا ساعت ۰۸:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی صرفاً برای انجام مأموریت‌های ضروری، بلامانع خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به محدودیت‌های محور کرج–چالوس اعلام کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور کماکان ممنوع است. همچنین در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

سرهنگ شیرانی از اجرای محدودیت‌های قطعی در این محور در روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت:  از ساعت ۱۲:۰۰ آزادراه تهران–شمال برای خودرو‌های به مقصد چالوس مسدود می‌شود. همچنین از ساعت ۱۳:۰۰ ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز) انسداد کامل اعمال خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود و این طرح ساعت ۲۴:۰۰ پایان یافته و مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

سرهنگ شیرانی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده انجام می‌شود.

به گفته وی، تردد از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین‌شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره محور هراز نیز اظهار کرد: تردد کلیه تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۶، ۲۷ و ۲۸ آذر) ممنوع خواهد بود. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

سرهنگ شیرانی در ادامه به محدودیت‌های محور فشم اشاره کرد و گفت: روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور، محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی برای استان‌های بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس و اعلام وضعیت نارنجی برای سایر استان‌ها تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، از رانندگان خواست با توجه به احتمال سیلاب، بارش شدید برف و شرایط نامساعد جوی در مناطق کوهستانی، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند.

