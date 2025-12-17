باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس رسانه ملی گفت: هر مجموعهای که در صداوسیما تولید میشود نیازمند سند پژوهشی است. در کارهای پرهزینه مانند مجموعههای نمایشی این ضرورت بیشتر است.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به طرح در حال بررسی مجلس درباره نمایش خانگی گفت: برخلاف برخی برداشتها، این طرح انحصار تنظیمگری جدیدی برای صدا و سیما ایجاد نمیکند. هنوز جزئیاتی از این طرح که در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی است اطلاع چندانی نداریم.
او ادامه داد: برخلاف برخی برداشتها، این طرح انحصار تنظیمگری جدیدی برای صدا و سیما ایجاد نمیکند چون قبل از این طرح در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم گری حوزه نمایش خانگی را به صدا و سیما سپرده است.
وی افزود: ما بیش از ۵۰۰ مجوز سکوی فراگیر صادر کردیم و همکاری بسیار روان و خوبی بین ما و تهیهکنندهها و سکوها برپا است و این نتیجه همکاری و تعاملی است که ساترا برای تهیهکنندگان و سکوهای نمایش خانگی فراهم کرده اگر در بین این موارد دهها و صدها تعاملی که ایجاد میشود یک مورد یا چند مورد تخلف اتفاق بیفتد باید سازوکار بررسی آن تخلف وجود داشته باشه اما اینکه سازمان صدا و سیما و ساترا به تبعیت از سازمان صدا و سیما برای فعالیت سکوها و برای فعالیت فراگیر در فضای مجازی مانع ایجاد میکنیم گزاره اشتباهی است.
جبلی تاکید کرد: اگر در راستای سیاستهای فرهنگی صدا و سیما محصولات نمایش خانگی اتفاق بیفتد و تولید شود ما نه تنها کمک میکنیم بلکه حتی امکان برای پخش تیزر آنها حمایت مالی هم داریم.