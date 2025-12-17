باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کوهنوردی به اطلاع میرساند؛ با توجه به بارشهای اخیر باران و برف، کاهش محسوس دما، ناپایداری شرایط جوی در ارتفاعات و لغزندگی مسیرها مخصوصا در مناطق کوهستانی استانهای غرب کشور، و همچنین در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران استانها، با توجه پیشبینیهای صورت گرفته هواشناسی بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی در کوهستان، بدینوسیله اعلام میگردد:
کلیه هیئتهای کوهنوردی و صعودهای ورزشی، باشگاهها، گروههای کوهنوردی، راهنمایان و علاقهمندان به فعالیتهای کوهستانی تا اطلاع ثانوی از هرگونه صعود، برنامه کوهنوردی و فعالیت فنی در ارتفاعات و قلل، بهویژه مناطق مرتفع و برفگیر، خودداری نمایند.
این اطلاعیه جهت آگاهی و اقدام مقتضی صادر میگردد.