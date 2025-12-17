باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاست‌گذاری نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با تأکید بر اهمیت نسل جدید گفت که توجه ویژه به این نسل ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت کشور است. ابراهیم جمیلی اظهار داشت که نسل جدید، شامل افراد متولد از سال ۱۳۹۲ تا امروز، با ویژگی‌های تحصیل‌کرده، آزادی‌طلب، انعطاف‌پذیر و دیجیتال‌محور، باید مسئولیت‌های مدیریت، اقتصاد و توسعه کشور را برعهده بگیرد.

او افزود: جمعیت نسل قدیم که متولدین ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ هستند، حدود ۵۹ درصد از جمعیت فعلی کشور را تشکیل می‌دهد و نسل جدید حدود ۴۱ درصد را شامل می‌شود. نسل قدیم با ویژگی‌هایی، چون سنت‌گرایی، سخت‌کوشی و وفاداری به کار شناخته می‌شود، در حالی که نسل بعد از انقلاب ۱۳۶ مسئولیت‌پذیر، واقع‌گرا و مستقل بوده است.

جمیلی تأکید کرد: برای بهره‌گیری از توانایی‌های نسل جدید هیچ ساختار یا سازوکار مشخصی وجود ندارد و این نسل نیازمند آموزش مهارت‌ها، سواد‌آموزی و هدایت برای ایفای نقش فعال در جامعه است. او افزود روند مهاجرت نخبگان نگران‌کننده است و ایجاد فرصت‌های داخلی برای رشد و مسئولیت‌پذیری نسل جوان ضروری است.

وی با اشاره به دهمین دوره جشنواره گفت : رویکرد ویژه این دوره باید بر تقویت و حمایت از نسل جدید متمرکز باشد و از دانشگاه‌ها، مسئولان و فعالان اقتصادی خواست تا در ایجاد فرصت و ارتقای نسل جوان همکاری کنند. جمیلی تأکید کرد که نسل جدید باید در ساختن ایرانی آباد و آزاد نقش مؤثر و مسئولانه ایفا کند.