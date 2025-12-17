سرمربی سابق تیم فوتبال سپاهان بعد از جدایی از الوحده امارات، هدایت تیم الشارجه این کشور را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی سابق تیم فوتبال سپاهان اصفهان پس از جدایی در میانه فصل گذشته از جمع طلایی‌پوشان راهی ترکیه شد و هدایت بودروم اسپور ترکیه را برعهده داشت. او در ابتدا این فصل راهی امارات شد و هدایت الوحده را بر عهده گرفت.

مورایس چند روز قبل طی توافق دو جانبه از این تیم جدا شد. او طی ۱۹ هفته نتایج درخشانی ار با این تیم کسب کرد و هیچ شکستی در کارنامه خود در رقابت‌های مختلف نداشت. سرانجام وی به عنوان سرمربی جدید الشارجه امارات انتخاب شد.

الشارجه فصل گذشته موفق شد عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) را کسب کند. این تیم در حال حاضر شرایط خوبی ندارد و در رتبه یازدهم لیگ امارات قرار گرفته است.

سرمربی سابق تیم فوتبال سپاهان

 

منبع: ایرنا

برچسب ها: قهرمان آسیا ، ژوزه مورایس ، بهترین مربی فوتبال دنیا
