مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه ۷۶ کیلومتر از راه‌های روستایی گیلان بهسازی و آسفالت شده است، گفت: ۲۴ کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی گیلان طی سال جاری با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان روکش شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فریبرز مرادی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته راهداری و رانندگان  اظهار داشت : رانندگان در  دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه  در شرایط بحرانی  همیشه  پای کار بودند و هستند. 

 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان به راهداران اشاره و اذعان داشت : فعالان راهداری نیز در طول سال به خصوص ایام فصل زمستان شبانه روز در جاده های استان فعال هستند، که جای تقدیر و تشکر دارد.

 

 طی هشت ماهه سال ۷ میلیون و ۴۱۱هزار و ۷۳۴ تن کالا از استان جابجا شده است با بیان اینکه ۲ میلیون و ۳۵۷هزار و ۲۱۶نفر مسافر توسط ۳۷۹ هزار و ۹۸۱دستگاه تردد وسیله نقلیه عمومی در سال جاری جابجایی شدند.

وی اذعان داشت : طی ۸ ماهه سال مرز آستارا  با ۹۳ هزار و ۵۳۴تن کالا در بخش واردات ۱۶ درصد کاهش و ۸۳۴هزار و ۹۹۶ تن در بخش صادرات ۲ درصد رشد داشته است . 


مرادی خاطر نشان کرد : طی این مدت۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن کالا از استان ترانزیت شده است  که از این مقدار ۷۲۵ هزار  و ۷۳۱ تن از مرز آستارا و ۱۲۴ هزارو ۹۵۸ تن از بندر انزلی ترانزیت شده است.  

 وی ادامه داد : میانگین تردد ناوگان از پایان مرزی آستارا روزانه ۳۶۷ دستگاه بوده است. 

بهسازی و آسفالت ۷۶ کیلومتر از راه‌های روستایی گیلان

در حال حاضر ۹ هزار و ۸۶۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی و حدود ۱۲ هزار و ۲۴۰ راننده  در گیلان فعال است. 

