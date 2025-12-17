باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فریبرز مرادی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته راهداری و رانندگان اظهار داشت : رانندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه در شرایط بحرانی همیشه پای کار بودند و هستند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان به راهداران اشاره و اذعان داشت : فعالان راهداری نیز در طول سال به خصوص ایام فصل زمستان شبانه روز در جاده های استان فعال هستند، که جای تقدیر و تشکر دارد.

طی هشت ماهه سال ۷ میلیون و ۴۱۱هزار و ۷۳۴ تن کالا از استان جابجا شده است با بیان اینکه ۲ میلیون و ۳۵۷هزار و ۲۱۶نفر مسافر توسط ۳۷۹ هزار و ۹۸۱دستگاه تردد وسیله نقلیه عمومی در سال جاری جابجایی شدند.

وی اذعان داشت : طی ۸ ماهه سال مرز آستارا با ۹۳ هزار و ۵۳۴تن کالا در بخش واردات ۱۶ درصد کاهش و ۸۳۴هزار و ۹۹۶ تن در بخش صادرات ۲ درصد رشد داشته است .



مرادی خاطر نشان کرد : طی این مدت۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن کالا از استان ترانزیت شده است که از این مقدار ۷۲۵ هزار و ۷۳۱ تن از مرز آستارا و ۱۲۴ هزارو ۹۵۸ تن از بندر انزلی ترانزیت شده است.

وی ادامه داد : میانگین تردد ناوگان از پایان مرزی آستارا روزانه ۳۶۷ دستگاه بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با بیان اینکه ۷۶ کیلومتر از راههای روستایی گیلان بهسازی و آسفالت شده است، گفت : ۲۴ کیلومتر از راههای شریانی و اصلی گیلان طی سال جاری با اعتباری بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان روکش شد.

در حال حاضر ۹ هزار و ۸۶۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی و حدود ۱۲ هزار و ۲۴۰ راننده در گیلان فعال است.