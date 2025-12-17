جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت: توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه موفق نبوده و این درحقیقت نشان‌دهنده قدرت انقلاب اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «علی فدوی» امروز -چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴- در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه باید برای رسیدن به «علم نافع»، تلاش کنیم، افزود: امروز ابزار‌های پژوهش افزایش چشمگیری داشته است و ما باید از پژوهشگران برای گسترش پژوهش و علوم مطالبه‌گری کنیم؛ زیرا مسائل زیادی در کشور وجود دارد که باید حل شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما متکی به مسلّماتی هستیم که به آن باور داریم، عنوان کرد: خداوند برای بندگان خود کم نگذاشته و هر آنچه را که بندگان تا انتها به آن نیاز دارند، خداوند تأمین کرده است.

سردار فدوی با تأکید بر اینکه می‌توانیم به هر سطحی از علم که می‌خواهیم، دست پیدا کنیم، افزود: ما باید مسائل مربوط به کشور، انقلاب و جغرافیای ایران را خودمان حل کنیم و هیچ‌کس دیگری این مسائل را حل نمی‌کند. ما افراد متفکر، دانشمند و اندیشمند زیادی داریم؛ لذا باید دست به دست هم دهیم تا بخش علمی جامعه را ارتقا دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشمنی شیطان بزرگ (آمریکا) و نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، گفت: شیطان بزرگ در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده است. هیچ‌گاه دشمنیِ دشمنان و تحریم‌های آنان علیه کشورمان کاهش نیافته است.

وی با بیان اینکه سپاه، نظام، آحاد جامعه و شهدا به تکالیف خود برای مقابله با استکبار عمل کرده‌اند، عنوان کرد: توطئه‌های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه موفق نبوده و این در حقیقت نشان‌دهنده قدرت انقلاب اسلامی است.

سردار فدوی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خوداتکایی، خاطرنشان کرد: شهدا نشان دادند که «ما می‌توانیم» و به طور دائم این مهم را به ما یادآوری می‌کنند.

منبع: سپاه پاسداران

برچسب ها: جانشین فرمانده سپاه ، دشمنان ایران اسلامی
خبرهای مرتبط
عملیات گسترده هوایی نیروی هوافضای سپاه برای بارور سازی ابر‌ها
سرلشکر موسوی:
ارتقاء مستمر و دائمی توان پدافند هوایی، از اولویت‌های کشور است
توقیف یک شناور خارجی متخلف در خلیج فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱۵
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
پیش از جنگ دوازده روز هر آدم ساده ای هم میدانست که این افغانیها خطری بزرگ برای کشورند که فهمیدید اسراییل هیچگاه خطرش به اندازه افغانی نیست فکری بحال کشور کنید واینها را بیرون کنید این ها را بیرون کنید که امنیت ما را اینها بخطر انداختن هم فارسی صحبت میکنند وتمام نقاط این کشور را بلدند و هم برای پول به مادرشان رحم نمی کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
تو کدوم کشور زندگی می‌کنی سردار ؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
موفق بودن یا نبودنش رو از رضایت یا عدم رضایت مردم از اوضاعشون بفهم...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
جدی میفرمایید؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
جنگ ۱۲ روزه رو یادتون رفته سردار ؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
غیر از این تورم و اوضاع اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
هنوزم باورم نشده سردار باقری و حاجی زاده و سلامی و ... رو به همین راحتی شهید کردن و رفتن
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
ولی ضربات سختی خوردیم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
ملت ایران هیچ دشمنی ندارد
۰
۵
پاسخ دادن
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
آخرین اخبار
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت توسط دیوان محاسبات کشور
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است
عراقچی: روابط ایران و روسیه هر روز نزدیک‌تر می‌شود
معاون رئیس جمهور: پایش هوشمند پروژه‌های ملی تا پیش از عید نهایی می‌شود
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی
عراقچی: موضوع هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد/ رئیس‌جمهور آمریکا به دیپلماسی برگردد
قائم‌پناه: پیگیری منابع مصوبات سفر رئیس‌جمهور، اولویت اول است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
رونمایی از نماد یادبود شهید امیرعبداللهیان در مسکو توسط عراقچی
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد