باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «علی فدوی» امروز -چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴- در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که در دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین (ع) برگزار شد، با بیان اینکه باید برای رسیدن به «علم نافع»، تلاش کنیم، افزود: امروز ابزارهای پژوهش افزایش چشمگیری داشته است و ما باید از پژوهشگران برای گسترش پژوهش و علوم مطالبهگری کنیم؛ زیرا مسائل زیادی در کشور وجود دارد که باید حل شود.
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما متکی به مسلّماتی هستیم که به آن باور داریم، عنوان کرد: خداوند برای بندگان خود کم نگذاشته و هر آنچه را که بندگان تا انتها به آن نیاز دارند، خداوند تأمین کرده است.
سردار فدوی با تأکید بر اینکه میتوانیم به هر سطحی از علم که میخواهیم، دست پیدا کنیم، افزود: ما باید مسائل مربوط به کشور، انقلاب و جغرافیای ایران را خودمان حل کنیم و هیچکس دیگری این مسائل را حل نمیکند. ما افراد متفکر، دانشمند و اندیشمند زیادی داریم؛ لذا باید دست به دست هم دهیم تا بخش علمی جامعه را ارتقا دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دشمنی شیطان بزرگ (آمریکا) و نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی، گفت: شیطان بزرگ در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجوم قرار داده است. هیچگاه دشمنیِ دشمنان و تحریمهای آنان علیه کشورمان کاهش نیافته است.
وی با بیان اینکه سپاه، نظام، آحاد جامعه و شهدا به تکالیف خود برای مقابله با استکبار عمل کردهاند، عنوان کرد: توطئههای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه موفق نبوده و این در حقیقت نشاندهنده قدرت انقلاب اسلامی است.
سردار فدوی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و خوداتکایی، خاطرنشان کرد: شهدا نشان دادند که «ما میتوانیم» و به طور دائم این مهم را به ما یادآوری میکنند.
منبع: سپاه پاسداران