رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد آب‌وهوایی حاکم بر ارتفاعات کشور، کوهنوردان و طبیعت‌گردان از انجام صعود، به‌ویژه صعود‌های انفرادی به ارتفاعات، به‌طور جدی پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتما آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی کشور پیگیری کرده و همچنین هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدار‌های تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.