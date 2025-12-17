رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد آب‌وهوایی حاکم بر ارتفاعات کشور، کوهنوردان و طبیعت‌گردان از انجام صعود، به‌ویژه صعود‌های انفرادی به ارتفاعات، به‌طور جدی پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتما آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی کشور پیگیری کرده و همچنین هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدار‌های تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.

برچسب ها: هلال احمر ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
همزمان با طولانی‌ترین شب سال انجام می‌شود:
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
رئیس جمعیت هلال احمر:
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
اگر کسی دیگه این شرایط کوهنوردی رفت دیگه دنبال نگردید چون اعلام شده بازم برو
۰
۱
پاسخ دادن
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
آخرین اخبار
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود