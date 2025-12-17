باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زوال دوستی اروپا و آمریکا + فیلم

با شکاف میان واشنگتن و اتحادیه اروپا، کاخ سفید تهدید کرد در صورت تداوم محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای شرکت‌های آمریکایی، دست به اقدام متقابل می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شکاف میان اروپا و آمریکا از مدت‌ها پیش آغاز شده، اما سند امنیت ملی آمریکا که به تازگی منتشر شده، آیینه‌ای از این دوستی رو به زوال است.

