باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان یزد گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت این سازمان در استان یزد کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند.

وی افزود: تمامی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی و عشایری و همچنین هزار و ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر استان بیمه اجتماعی رایگان خواهند شد.

به گفته وی،۱۶۰ واحد مسکونی نیز علاوه بر تعهدات قبلی این سازمان در استان یزد ساخته می‌شود و خانواده‌های دارای دو معلول در استان هم خانه دار خواهند شد.

افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی مراکز شبانه روزی استان یزد

۶ نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی مراکز شبانه روزی بهزیستی استان یزد با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این نیروگاه‌های خورشیدی ضمن کمک به رفع ناترازی انرژی، برق مورد نیاز این مراکز شبانه روزی نیز تامین خواهد شد.

برای احداث هر یک از این نیروگاه‌های خورشیدی بالغ بر ۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

امروز همچنین شورای مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان تشکیل و گزارش اقدامات و فعالیت‌های بهزیستی در بخش‌های مختلف بخصوص در حوزه مشارکت‌ها بررسی شد.

به گفته هومنیان مدیرکل بهزیستی استان یزد، سال گذشته در مجموع بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان مشارکت‌های نقدی، غیر نقدی و خدمات مردمی به بهزیستی استان یزد بوده که در سال جاری، تاکنون این مبلغ به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی مسائل و مشکلات موسسات خیریه در بخش‌های مختلف از جمله لزوم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال، توزیع عادلانه اعتبارات و درآمد‌های مسئولیت‌های اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مجمع خیران بهزیستی استان یزد نیز امروز به عنوان اولین مجمع استانی و با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد.