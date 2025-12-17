مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست، ورود این سازمان به حوزه بنگاهداری را روندی اشتباه و نادرست توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری در نشست با نمایندگان تشکلهای کارفرمایی استان سیستان و بلوچستان گفت: ما در تأمین اجتماعی بنگاهدار نیستیم و این سازمان به انتخاب خود در مسیر بنگاهداری قرار نگرفته و اکنون نیز مکلف به خروج از بنگاهداری شده و باید به سمت سهامداری حرکت کنیم.
وی در ادامه به تشریح جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و وضعیت منابع مصارف ماهانه این سازمان پرداخت و افزود: در شرایط رخ داده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کاهش قابل توجه وصولی حقبیمه اتفاق افتاد، در حالی که تعهدات و مأموریتهای سازمان در قالب وظیفه قانونی پابرجا است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ همت پرداختی بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، از کار افتاده و مقرریبگیران بیمه بیکاری صورت میگیرد. همچنین حدود ۲۵ همت صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش میشود که باید از طریق وصول حقبیمهها تأمین شود و عدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمترسانی را با چالش مواجه خواهد کرد.
سالاری همچنین در ادامه به تشریح دلایل و ریشههای ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و این موضوع را دارای راهحل دانست و اضافه کرد: تأمین اجتماعی در حوزه ناترازی قابل بازگرداندن به ریل اصلی است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون و بهبود و ارتقای کیفیت اجرا را دنبال میکنیم، تصریح کرد: ساماندهی و اصلاح مقررات سخت و زیانآور مطالبه همزمان کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه، انتقاد کارفرما از بابت اصلاح عناوین شغلی را نتیجه و حاصل سوءاستفاده از قوانین دانست و گفت: اصلاح قوانین مربوط به حوزه تأمین اجتماعی را پیگیری میکنیم. همچنین مشکلات کارفرمایان و فعالان تولید و اقتصاد استان سیستان و بلوچستان را بهطور ویژه پیگیری و در دستور کار قرار داده و نتیجه را گزارش میکنیم.
سالاری افزود: سهم بنگاهداری و شرکتهای زیرمجموعه، چه شستا و چه غیر آن، در مجموع کمتر از ۳ درصد منابع سازمان را تأمین میکند و اساساً عددی نیست که تمرکز اصلی سازمان بر آن باشد. تمرکز اصلی باید بر بیمهگری اجتماعی باشد؛ وظیفهای ملی که اگر آینده آن امروز درست ترسیم نشود، چالشهای جدیتری ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی قوانین و مقررات به تأمین اجتماعی تحمیل شده و با گذشت زمان تبعاتی آنها مشخص شده، بیان کرد: در کنار الزامات قانونی، برخی رویههای مذکور بهویژه در زمینه مشاغل سخت و زیانآور به کارفرمایان و سازمان صدمه وارد میکند که نیازمند بازنگری است.
سالاری از دیگر مشکلات تأمین اجتماعی را عدم اعلام دستمزد واقعی از سوی حدود ۳۰ درصد کارفرمایان اعلام کرد و افزود: از این بخش سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان متضرر میشویم.
او ادامه داد: نقش بیمه این است که از نسل امروز دریافت و به نسل قبل پرداخت شود و در آینده نیز از نسل بعد برای نسل امروز تأمین صورت گیرد؛ بنابراین تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست. اگرچه بهدلیل مطالبات از دولت، ناخواسته وارد بنگاهداری شدهایم، اما این مسیر نه مطلوب ما است، نه به صلاح سازمان و نه مورد تأکید قانونگذار و مدیریت کلان کشور.
سالاری افزود: تمرکز اصلی باید بر بیمهگری اجتماعی باشد؛ وظیفهای ملی که اگر آینده آن امروز درست ترسیم نشود، چالشهای جدیتری ایجاد خواهد کرد.
او همچنین به چالش بازنشستگیهای زودهنگام و مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: بازنشستگی زودهنگام، برای کارفرما و سازمان، هزینههای سنگینی ایجاد کرده است. سال گذشته ۵۲ درصد بازنشستگان سازمان با سنوات ارفاقی بازنشسته شدند، در حالی که سن بازنشستگی قانونی ۵۵ سال است؛ این روند نه از نظر بازار کار و پایداری منابع سازمان قابل قبول نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، اصلاح آییننامههای اجرایی و بازنگری در ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را از مسیرهای در دست پیگیری سازمان عنوان کرد و افزود: پیشنهادهای مشخصی در این زمینه به مجلس و مراجع تصمیم گیر ارائه شده و این موضوعات بهصورت جدی در حال پیگیری است.
وی افزود: موارد و فهرستهای اعلامی از سوی تشکلهای کارفرمایی استان بررسی و نتیجه آن متعاقباً اعلام میشود.
گفتنی است جلسه مذکور در چارچوب سلسله نشستهای «هماندیشی برای تحولآفرینی» با حضور معاون استاندار، روسای اتاق بازرگانی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان و جمعی از نمایندگان مجلس و نمایندگانی از تشکلهای کارفرمایی حوزههای مختلف استان، فعالان اقتصادی و معاونان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی