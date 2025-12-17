باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر نقش جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در تقویت امید اجتماعی گفت: این رویداد بیش از آنکه یک جشنواره علمی باشد، جشنواره امید است و می‌تواند موتور محرک توسعه فردی و اجتماعی کشور باشد.

حجت‌الله صیدی اظهار داشت که امید زیربنای زندگی و پیشرفت است و توسعه فردی در بستری از جامعه توسعه‌یافته سریع‌تر و اثربخش‌تر محقق می‌شود، از این رو هر فردی که به دنبال رشد است باید در حد توان خود به توسعه جامعه نیز کمک کند.

وی با اشاره به دغدغه مشترک نخبگان و مسئولان کشور برای پیشرفت ایران افزود: پیشرفت نیازمند زبان مشترک است و این زبان مشترک، علم و دانش است.

به گفته صیدی، اقتصاد یکی از شاخص‌های اصلی سنجش میزان پیشرفت کشور‌ها به شمار می‌رود و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیر قابل اندازه‌گیری قدرت اقتصادی کشور‌ها مطرح است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مرور اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور گفت: این برنامه از اوایل دهه ۸۰ تدوین شد و هدف آن دستیابی ایران به جایگاه برتر اقتصادی در منطقه و جهان بود.

وی تصریح کرد که تولید ناخالص داخلی کشور‌ها نشان‌دهنده قدرت اقتصادی آنهاست و فاصله کشور‌ها در این شاخص، میزان موفقیت آنها در مسیر توسعه را آشکار می‌کند.

صیدی سه عامل اصلی شکل‌دهنده تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، فناوری و دانش، و حکمرانی شایسته دانست و تأکید کرد: هر سه عامل بر پایه علم استوار هستند.

او افزود بازار سرمایه نقش کلیدی در تأمین سرمایه دارد، علم و فناوری از مسیر سرمایه‌گذاری رشد می‌کند و حکمرانی مطلوب نیز زمینه‌ساز توسعه پایدار است.

وی جشنواره‌های علمی از این دست را نماد امید و چشم‌انداز روشن کشور توصیف کرد و گفت: این رویداد‌ها پیام روشنی به جامعه می‌دهند مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در علم و فناوری ضرورتی انکارناپذیر است.

صیدی ضمن قدردانی از ابراهیم جمیلی و بنیاد فناوری به‌دلیل اقدامات مؤثر در این مسیر، از جوانان خواست چراغ علم، فناوری و نوآوری را روشن و پرفروغ نگه دارند و تأکید کرد که دیدن جوانان امیدوار کشور مایه افتخار و دلگرمی است.