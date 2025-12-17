خزانه‌دار کل کشور گفت: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه ساماندهی خودروهای دولتی انجام شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ سید رحمت‌الله اکرمی با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: وزیر اقتصاد نگاه جامعی به این‌ مبحث دارد و برنامه‌ای در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است که پس از نهایی شدن برنامه وزارت، دستورالعمل‌های آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی بر استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های مازاد دولت تاکید کرد و گفت: در برنامه جامع مولدسازی، ضمن نگاه کلان به موضوع، ساختار، وظایف و تکالیف استان‌ها مشخص شده است.

اکرمی از تدوین صورت‌های مالی شرکت های دولتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: مسأله اساسی، قابل اتکا بودن ترازنامه مالی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های داده‌مبناست.

خزانه‌دار کل کشور همچنین ثبت و ضبط دارایی‌های دولت در سامانه سادا توسط بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از ابزار نظارت مالی ادارات کل استانی مورد تاکید قرار داد.

سگهای ولگرد در شهرا سامندهی شدن خودروها ساماندهی شدن و همچنان ساماندهی نیروی کار در حاله ای از ابهام بترسین از بخش خصوصی که نماد تمام بدبختیای حاکم در جهان هستش جوری که حتی در انگلستان علیه کاخ پادشاهیشونم اعتصاب کردند
