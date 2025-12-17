باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ سید رحمت‌الله اکرمی با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: وزیر اقتصاد نگاه جامعی به این‌ مبحث دارد و برنامه‌ای در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است که پس از نهایی شدن برنامه وزارت، دستورالعمل‌های آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی بر استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های مازاد دولت تاکید کرد و گفت: در برنامه جامع مولدسازی، ضمن نگاه کلان به موضوع، ساختار، وظایف و تکالیف استان‌ها مشخص شده است.

اکرمی از تدوین صورت‌های مالی شرکت های دولتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: مسأله اساسی، قابل اتکا بودن ترازنامه مالی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های داده‌مبناست.

خزانه‌دار کل کشور همچنین ثبت و ضبط دارایی‌های دولت در سامانه سادا توسط بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از ابزار نظارت مالی ادارات کل استانی مورد تاکید قرار داد.