باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید عباس حسینی مشاور وزیر صمت در اولین رویداد آموزشی استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقایسه دو رویکرد در برابر بحران ها و مشکلات پرداخت و گفت: «طبیعی است که در چنین فضایی ناامیدی برای برخی پررنگ شود و گاهی طوری سخن گفته شود که انگار راهی پیشِ رو وجود ندارد، اما تجربه ۱۶ ماه گذشته وزارت صمت نشان داد اگر با امید، ابتکار و شجاعت تصمیمگیری جلو برویم، نهتنها میشود حرکت کرد، بلکه هر قدم رو به جلو، فرصتهای تازهتری را نمایان میکند.»
بهبود تأمین انرژی صنایع با تغییر نگاه به تولید
وی ناترازی انرژی را یکی از جدیترین چالشهای آغاز به کار دولت چهاردهم دانست و گفت: «در ابتدای مسیر، قطع گاز و برق صنایع، بهویژه صنایع صادراتی و ارزآور، بهعنوان امری اجتنابناپذیر تلقی میشد و این تصور وجود داشت که تولید باید هزینه ناترازی را بپردازد.»
مشاور وزیر صمت افزود: «اما رویکرد ما این بود که پذیرش محدودیت، بهمعنای پذیرش تعطیلی تولید نیست. با پیگیری مستمر و اقناع دولتمردان و همراهی و پشتیبانی رئیسجمهورامسال وضعیت تأمین گاز و برق صنعت نسبت به سال گذشته بهبود یافت.»
وی تأکید کرد: «شرایط هنوز ایدهآل نیست، اما جهت حرکت تغییر کرده و این تجربه نشان میدهد حتی در سختترین میدانها هم میتوان زمین بازی را به نفع تولید تغییر داد.»
پرورش ۱۰۰۰ مدیر؛ محور امیدآفرینی و بازسازی سرمایه انسانی
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در عبور از شرایط دشوار، طرح «پرورش ۱۰۰۰ مدیر» را یکی از مهمترین اقدامات امیدآفرین وزارتخانه در ۱۶ ماه گذشته دانست و گفت: «یکی از چالشهای مزمن، شکاف مهارتی و نسلی در بدنه مدیریتی بود. نیروهای توانمند کم نیستند، اما مسیر رشد و پرورش آنها بهصورت نظاممند تعریف نشده بود.»
وی افزود: «بهجای گلایه از کمبود مدیران توانمند، تصمیم گرفتیم خودمان آنها را پرورش دهیم. طرح پرورش ۱۰۰۰ مدیر، یک دوره آموزشی مقطعی و کلاسمحور نیست؛ بلکه یک مسیر نظاممند تربیت مدیران مسئلهمحور است که با نوآوری در نظام جانشینپروری و شایستهگزینی، در میدان عمل پیش میرود.»
مشاور وزیر صمت با بیان اینکه در این طرح، مدیران صرفاً آموزش نمیبینند، تصریح کرد: «در این مسیر، مدیران ارزیابی میشوند، با مسائل واقعی وزارتخانه و صنعت مواجه میشوند، پروژه حل میکنند و برای پذیرش مسئولیتهای بزرگتر آماده میشوند. ما بهجای صدور مدرک، در حال ساخت مدیران آینده صنعت کشور هستیم.»
سید عباس حسینی خاطرنشان کرد: «امید فقط در اجرای پروژههای اقتصادی نیست؛ بخش زاینده و پیشبرنده امید، در ساختن انسانهای توانمند و مدیران کارآمد نهفته است.»
طراحی آینده صنعت با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تدوین و تصویب «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» و «سند ملی خوشههای صنعتی» اشاره کرد و گفت: «سالها مشکل صنعت کشور نه کمبود منابع مالی و نه ضعف فنی، بلکه نبود نقشه راه بود؛ تصمیمهای پراکنده، توسعه نامتوازن و زنجیرههای ارزش ناقص، نتیجه همین خلأ راهبردی بود.»
عضو هیات عامل ایمیدرو افزود: در حالی که برخی معتقد بودند در این شرایط سخت تدوین استراتژی صنعتی ممکن نیست، دولت چهاردهم بر اساس برنامه هفتم پیشرفت ـ که میثاق رئیسجمهور با مردم است ـ تصمیم گرفت دقیقاً در همین شرایط، شیوه رسیدن به آینده مطلوب صنعت کشور را طراحی کند. برای نخستینبار مسیر توسعه صنعتی کشور مسئلهمحور و مأموریتمحور شده و به نقشهای مشترک برای تصمیمگیری و اقدام تبدیل شده است.
مدیریت علمی و اصلاح مداوم مسیر
وی افزود: «برای اینکه مسیر حرکت بهصورت مداوم اصلاح شود، از روشهای علمی مدیریت مانند منطق RADAR در مدل EFQM استفاده میکنیم تا تصمیمها مبتنی بر داده، ارزیابی و یادگیری سازمانی باشد.»