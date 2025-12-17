کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان ایران را مجموعا ۶۰ هزار دلار جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیاAFC ، آرای جدید خود را اعلام کرد.
بر این اساس ریکاردو ساپینتو به دلیل رفتار خارج از عرف در تمرین ۲۰۰۰ دلار جریمه شده است. ساپینتو به دلیل رفتارش در جریان یکی از تمرینات جریمه شده است.
همچنین استقلال ۲۰۰۰ دلار جریمه بابت تخریب اموال در محدوده نیمکت تیم شد.
تراکتور نیز بهدلیل استفاده از مواد آتشزا و ایجاد آتشسوزی توسط تماشاگران ۴۵۰۰۰ دلار جریمه شد.
همچنین سه بازیکن و ۲ عضو تیم ملی فوتسال ایران نیز به دلیل رفتارشان در دیدار با افغانستان محروم شدند.
۱. محمدعلی شکارچیفرد (بازیکن ایران)
• اخراج به دلیل خشونت
• محرومیت: ۴ جلسه
• جریمه نقدی: ۵۰۰ دلار
۲. امیرحسین عبدالرزاقی (بازیکن ایران)
• اخراج
• محرومیت: ۴ جلسه
• جریمه نقدی: ۵۰۰ دلار
۳. محمود قاضی (مربی ایران)
• اخراج به دلیل خشونت
• محرومیت: ۶ جلسه
• جریمه نقدی: ۱۰۰۰ دلار
۴. بهزاد آزادروستا (سرپرست تیم ایران)
• اخراج
• محرومیت: ۶ جلسه
• جریمه نقدی: ۱۰۰۰ دلار
۵. حسینرضا یوسفی (بازیکن ایران)
عدم تمکین از تصمیم داور (ماده ۶۳)
حکم: جریمه ۳۰۰۰ دلار
همچنین فدراسیون فوتبال ایران نیز ۵ هزار دلار جریمه شد.