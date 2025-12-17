باشگاه خبرنگاران جوان _ برهانی مدیرکل هواشناسی استان یزد در ابتدای نشست با ارائه گزارشی از وضعیت آب و هوا در چند روز آینده اعلام کرد پیش بینی شده از امشب تا دوشنبه آینده شاهد بارش برف و باران در نقاط مختلف استان باشیم.

وی افزود: در ارتفاعات بیش از ۵۰ سانتی متر و در شهر یزد ۱۰ سانتی متر برف پیش بینی شده و احتمال بارندگی شدید و وقوع سیل نیز وجود دارد.

سپس مدیران ستادی استان آمادگی خود را در این چند روز اعلام کردند و به مردم اطمینان دادند که تمیهدات لازم در تامین آب، برق و گاز انجام شده و راهداران استان هم این آمادگی را دارند تا در کمترین زمان ممکن جاده‌ها را برای تردد مردم آماده کنند.

شهرداری یزد هم تأکید کرد که برای آب گرفتگی معابر و برف احتمالی برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد نیز گفت: ۱۳ پایگاه ثابت امدادونجات، ۱۲ کشیک اضطراری شعب، تیم واکنش سریع مرکز استان، یک مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC)، یک پایگاه امداد و نجات کوهستان و تمامی خانه‌های هلال در سطح استان در آماده باش و آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.

وی به مردم توصیه کرد تا مساعد شدن وضعیت جوی از تردد غیرضروری در مسیر‌های کوهستانی و برف‌گیر خودداری کرده و در صورت تردد ضروری حتما مجهز به زنجیر چرخ، سوخت کامل و لوازم گرمایشی باشند و اقلام خوراکی از قبیل بیسکوییت، کشمش و خرما به همراه داشته باشند.

عشقی گفت: رانندگان نیز هنگام عبور از گردنه‌ها و مسیر‌های برفگیر حتما زنجیرچرخ به همراه داشته باشند، قبل از حرکت از پر بودن باک خودرو و سالم بودن تجهیزاتی مانند برف‌پاک کن، بخاری و ... مطمئن شوند، تا حد امکان از انجام سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و در محور‌های دارای مه‌گرفتگی نیز استفاده از چراغ مه‌شکن و روشن کردن چراغ‌ها حتی در طول روز توصیه می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با توصیه مجدد به هموطنان، عنوان کرد: از هم‌وطنان درخواست داریم که در صورت امکان از تردد‌های غیرضروری در مسیر‌های کوهستانی و برف‌گیر خودداری و به هشدار‌های هواشناسی توجه کنند. همچنین کوهنوردان و گردشگران برنامه‌های خود را مبنی بر عزیمت به مناطق کوهستانی کمی‌به تعویق بیندازند.

عشقی خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.