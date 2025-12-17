نتایج آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: نتایج آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ بر روی سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir اعلام شد.

برچسب ها: قوه قضاییه ، آزمون قضاوت
خبرهای مرتبط
مهلت ثبت نام آزمون قضاوت ۱۴۰۴ تمدید شد
آزمون جذب عمومی قضاوت برگزار شد/ اعلام نتایج آزمون در نیمه دوم بهمن ماه
آغاز فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
آخرین اخبار
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور