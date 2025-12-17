رئیس فدراسیون در حاشیه جلسه کمیته مسابقات فیفا با رئیس و دبیرکل این نهاد دیدار و گفت و گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی تاج رئیس فدراسیون و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که به عنوان عضو کمیته مسابقات فیفا در مراسم برترین‌های ۲۰۲۵ دنیا در دوحه قطر حضور داشت، در حاشیه جلسه کمیته مسابقات فیفا با جیانی اینفانتینو رئیس و ماتیاس گراتفستروم دبیرکل این نهاد بین المللی گفت‌و‌گو کرد.

محور جلسه رئیس فدراسیون با ارکان ارشد فیفا، درباره حضور بی دغدغه کادر فنی و بازیکنان تیم ملی و هواداران ایرانی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که از سوی رئیس فدراسیون مورد تصریح و تاکید قرار گرفت.

رئیس فیفا در جریان این نشست ضمن تاکید بر موضوعات مطرح شده توسط وی در رختکن تیم ملی در فینال رقابت‌های کافا در گفت‌و‌گو با اعضا تیم ملی، بر تسریع انجام امور اجرایی مربوط به تیم ملی طبق قوانین و پروتکل‌های فیفا در تقویم‌های آتی مناسبت‌های مربوط به جام جهانی تاکید کرد.

برچسب ها: مهدی تاج ، رئیس فدراسیون فوتبال ، جیانی اینفانتینو ، رئیس فیفا ، جام جهانی
