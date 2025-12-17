\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0628\u06cc\u200c\u062c\u0627\u0646 \u0646\u0647\u0646\u06af \u0639\u0638\u06cc\u0645\u200c\u0627\u0644\u062c\u062b\u0647\u200c\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0644 \u06f2\u06f1 \u0645\u062a\u0631 \u0648 \u0648\u0632\u0646 \u06f3\u06f0 \u062a\u064f\u0646\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f5 \u0622\u0630\u0631 \u0645\u0627\u0647\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0633\u0627\u062d\u0644 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0631 \u0644\u0627\u06a9\u0631\u0648\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u0646 \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n