باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی پلیس، علیرضا دشت آبادی رییس هییت مدیره موسسه و مرکز نیکوکاری شهید حاج محمد دشت آبادی در گفتوگو با خبرنگار این روابط عمومی با اشاره به حدیثی از امام حسین علیه السلام که میبفرمایند "هرکس گرهای از مشکلات مؤمنی باز کند و مشکلش را برطرف نماید، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت او را اصلاح مینماید" اظهار داشت: خیریه امین نیکوکاران مرکز نیکوکاری شهید دشت آبادی از سال ۱۳۹۸ توسط تعدادی از فرزندان شهدا هماند شهید والامقام سردار ابوالفتحی؛ شهید علیرضا کوخایی؛ شهید مهدی نوروزی تاسیس شده که از آغاز تاسیس خدمات رسانی گستردهای را به نیازمندان و ایتام در استانهای محروم ارائه داده است.
وی در تکمیل خبر برگزاری هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه مرکز نیکوکاری شهید انتظامی کشور حاج محمد دشت آبادی، گفت: این مرکز نیکوکاری که وابسته به حسینیه حضرت قمر بنیهاشم (ع) میباشد در ادامه پویشهای حمایتی خود، به مناسبت شب یلدا، ۳۸۸ بسته حمایتی به ارزش هر یک ۵ میلیون تومان، و نیز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، به ۲۰۸ نفر از زنان سرپرست خانوار، مبلغی معادل ۱ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد که ارزش کلی این هدایا بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
دشت آبادی افزود: این مرکز نیکوکاری در راستای تکریم و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، تاکنون اقدامات از قبیل اعزام مددجویان "کربلا اولی" در سالهای مختلف، با بیش از ۱۵۰ سفر و بهرهمندی بیش از ۲۰۰ نفر از مددجویان از طرح سفرهای زیارتی، امدادرسانی به آسیبدیدگان زلزله امامزاده داود و زلزله خوی، ایجاد اشتغال برای ۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار جویای کار و کمک به درآمدزایی آنان، تدارک بیش از ۵۰ هزار بسته حمایتی از زمان شیوع کرونا، توزیع ماسک ومواد ضدعفونی در زمان کرونا، کارناوالهای شادی برای اعیاد در زمان کرونا، هدیه به مادران و همسران شهید در روز میلادفاطمه زهرا س به خانوادههای شهدا، هدیه به نوجوانان و بچهها برای تشویق حجاب و حضور در مراسمات مذهبی، هرساله برگزاری ۳۰روز سفرههای افطاری همراه با برگزاری شبهای احیا بارحضور شهدای گمنام، پخت غذا به کارتن خوابها و توزیع غذا بین کمپهای متعدد، برگزاری موکبهای عید غدیر، جاماندگان اربعین و...، بازدید و خرید هدیه از مراکز نگهداری کودکان استثنایی وبی سرپرست، بازدید از زنان سالمند و خرید هدیه، برگزاری مراسمهای آیینی، تهیه جهیزیه برای ۱۸ نفر، امدادرسانی در حاشیه شهر، ارائه خدمات درمانی و پزشکی، مشاوره ازدواج و اجتماعی، و نیز برگزاری کلاسهای، توانمندسازی و دورههای آموزشی (با بیش از ۳۰ هزار مورد کلاس آموزشی) با بهرهگیری از اساتید برتر و... اجرا کرده است.
وی تاکید کرد: در ۷۸ مرحله رزمایش مومنانه که توسط این مرکز اجرا شده است ۵۰ هزار بسته معیشتی توزیع گردیده که همگی به همت خانوادههای معظم شهدا، خیرین و نیکوکاران، و اعضای این مرکز نیکوکاری بوده است.
وی افزود: همزمان با شب چله هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه توسط این مرکز با اهدای ۳۸۸ بسته حمایتی به افراد نیازمند، به یاد شهدای انتظامی برگزار خواهد شد.
دشت آبادی با اشاره به مشارکت گسترده خیران در این طرح افزود: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی از جمله بستههای معیشتی را از طریق این مرکز نیکوکاری به دست نیازمندان برسانند.
مدیر هیئت مدیره مرکز نیکوکاری شهید انتظامی کشور حاج محمد دشت در خاتمه تصریح کرد: مشارکت خیرین، تنها به کمک مالی خلاصه نمیشود؛ بلکه نوعی سرمایهگذاری اجتماعی است که به افزایش همدلی، تابآوری جامعه، پیشگیری از آسیبها و تقویت شبکههای محلی کمک میکند.