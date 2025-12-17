سرپرست شهرداری منطقه ۹ تهران گفت: ساخت وساز در فرودگاه مهرآباد فعلاً متوقف است و پیگیر وصول عوارض شهرداری تهران از شهر فرودگاهی مهرآباد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری محسن دودانگه سرپرست شهرداری منطقه ۹ با اصحاب رسانه، عصر امروز - چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴- در محل ساختمان شهرداری منطقه ۹ برگزار شد.

دودانگه در این نشست اظهار کرد: از جمله اقدامات برنامه ریزی شده در منطقه این است که سازه ایستگاه تاکسی فرودگاه مهرآباد را با توافق با فرودگاه به صورت پرتابل احداث خواهیم کرد.

وی افزود: طرح‌های نگهداشت جهادی رفت و روب، احداث حوضچه‌های رسوب‌گیر، نوسازی مخارن و استفاده از خودرو‌های مکانیزه در حوزه خدمات شهری از دیگر اقدامات شهرداری منطقه ۹ است.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ ادامه داد: در موضوع تأمین سرانه‌های پارکینگ، تفاهم نامه‌ای با سازمان حمل و نقل داشتیم تا در مجاورت بوستان المهدی پارکینگی با ۴۰۰ ظرفیت پارک در نظر گرفته شود.

دودانگه اضافه کرد: ۴ کیلومتر از شبکه فاضلاب منطقه باقی مانده که تکمیل شود و با پیمانکار صحبت کردیم تا این کار انجام شود.

وی یادآور شد: در نوسازی بافت فرسوده دو محور را در معبر برادران فلاح و محله شمشیری داریم که طرح تشویقی یا تغییر پهنه را برای آنها در نظر گرفتیم تا سازندگان و شهروندان ترغیب به نوسازی بافت‌های فرسوده شوند.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ گفت: ساخت وساز در فرودگاه مهرآباد فعلا متوقف است؛ جلسه‌ای با کمسیون ماده ۷۷ با شهر فرودگاهی مهرآباد داشتیم و بر اساس آن برای همه ایرلاین‌ها، قدرالسهم‌ها و عوارض شهرداری مشخص شده و پیگیر وصول عوارض شهرداری تهران از شهر فرودگاهی مهرآباد هستیم.

به گفته دودانگه؛ فاز چهارم پروژه یادگار امام (ره) نیز اوایل دی ماه افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: در محدوده فرودگاه مهرآباد، صدور مجوز ساخت وساز با رعایت حریم هوایی با توجه به کد ارتفاعی و رعایت ضوابط در این حوزه انجام می‌شود و با رعایت این ضوابط منعی برای مجوز ساخت و ساز وجود ندارد.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ افزود: در منطقه ۹ حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ دانش آموز داریم و در موضوع نوسازی مدارس باید گام‌های بلندی توسط سازمان نوسازی برداریم. مدارس قدیمی ۶۰ تا ۷۰ ساله در منطقه داریم که باید نوسازی شوند.

نگهداشت و توسعه فضای سبز در اراضی پایگاه یکم شکاری

دودانگه ادامه داد: در موضوع افزایش سرانه فضای سبز، در مجاورت فرودگاه مهرآباد، اراضی پایگاه یکم شکاری را داریم که بخشی از آن قابلیت توسعه فضای سبز را دارد. بخشی از فضای سبز نیز در این مجموعه وجود دارد که آنها توان نگهداشت این فضای سبز را ندارند بنابراین تصمیم گرفتیم با در نظر گرفتن پیمانکار فضای سبز در بحث نگهداشت و توسعه فضای سبز در ان نقطه اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از دلایلی که بافت فرسوده در محله امامزاده عبداله نوسازی نمی‌شود، آلودگی‌های صوتی ناشی از پرواز هواپیما‌های فرودگاه است که باعث کاهش قیمت ملک در این محدوده می‌شود.

سرپرست شهرداری منطقه ۹ در ادامه گفت: ۲۲ درصد کاهش پیام در سامانه ۱۳۷ داشتیم. باید به سمت کیفی‌سازی پاسخ پیام‌ها برویم؛ مثلا در امر رفت و روب و نظافت نباید پیام‌های پیمانکار برگشت بخورد و بازدید‌های میدانی‌مان را نیز از نقاطی می‌گذاریم که فراوانی پیام ۱۳۷ درباره آنها وجود دارد تا پیمانکار نیز مجاب شود تا مشکلات را زودتر رفع کند.

دودانگه بیان کرد: سرای محله فرودگاه مهرآباد تا خردادماه سال آینده آماده استفاده می‌شود. در سرای محله استاد معین نیز ۱۵۰ متر به فضای خدماتی محله اضافه خواهد شد.

وی درپایان در رابطه با آلودگی‌های زیست‌محیطی مجموعه بستی پاک در منطقه توضیح داد: مشکل در این موضوع بحث تصفیه‌خانه پساب آن است بر همین اساس اخطار‌های زیست محیطی انجام شده و در حال احداث این تصفیه خانه هستند.

منبع: شهرداری تهران