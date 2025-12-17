باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی ANSA گزارش داد که ایتالیا از شرکای اتحادیه اروپا خواسته است تا با احتیاط در مورد برنامههای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تأمین مالی حمایت از اوکراین اقدام کنند و انتظار میرود تصمیم نهایی در شورای اروپا در بروکسل در این هفته گرفته شود.
انتظار میرود جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا پیش از موکول کردن موضع خود به بحثها در اجلاس اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه و احتمالاً جمعه، در سخنرانی خود در پارلمان، ملاحظات ایتالیا را تشریح کند.
ملونی ضمن تأکید مجدد بر حمایت قاطع ایتالیا از اوکراین، بر لزوم حمایت از تلاشهای صلح به رهبری ایالات متحده و جلوگیری از تفرقه در اتحاد غرب نیز تأکید خواهد کرد.
در قلب نگرانیهای ایتالیا، پیامدهای حقوقی، مالی و نهادی استفاده از داراییهای روسیه که به جای تمدید ماهانه، به طور نامحدود مسدود میشوند، برای تأمین مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ قرار دارد.
ایتالیا، به همراه بلژیک، بلغارستان و مالت نسبت به آنچه که آن را «جهشهای فنی به جلو» بدون ارزیابی سیاسی کامل توصیف کرده است، هشدار دادهاند.
موضع ایتالیا رسماً در قطعنامه پارلمانی که پیش از رأیگیری نهایی میشود و پس از اجلاس اخیر در برلین بهروزرسانی شده است، منعکس خواهد شد.
این پیشنویس تأکید میکند که اولویت در گسترش اتحادیه اروپا باید به کشورهای بالکان غربی داده شود و به طور ضمنی نسبت به تسریع در الحاق اوکراین هشدار میدهد. همچنین شرایط سختی را برای پرداخت بودجه به کی یف از جمله احترام به حاکمیت قانون و تلاش برای مبارزه با پولشویی و فساد، تعیین میکند.
منبع: آناتولی