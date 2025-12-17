باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانیخواه - سید مهدی سیدصالحی کارشناس فوتبال، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور اظهار داشت: «تقابل این دو تیم همواره با توجه به جایگاه و شرایط آنها و حضور هواداران پرشور، حساس و پرتنش است. از آنجا که این بازی در چارچوب جام حذفی برگزار میشود، یکی از دو تیم در پایان ۹۰ یا ۱۲۰ دقیقه از دور رقابتها حذف خواهد شد.»
وی ادامه داد: «تراکتور با هدایت دراگان اسکوچیچ به دلیل تغییر ترکیب تیم و غیبت آلوز در برخی مسابقات دچار افت شد، اما در مجموع روند خوبی داشته و در لیگ نخبگان نیز در رتبههای بالای جدول قرار دارد. این تیم با وجود برخی تغییرات، در تمام خطوط بازیکنان باکیفیتی دارد.»
سیدصالحی درباره پرسپولیس گفت: «این تیم پس از جدایی وحید هاشمیان و تغییرات کادر فنی، به هارمونی بهتری رسیده است. اگرچه شاید خلق موقعیتها کمتر شده، اما پرسپولیس توانسته بازیها را ببرد و نتیجه بگیرد. تفاوت اصلی بین پرسپولیس و تراکتور در کنارههاست؛ تراکتور در پست فولبکها مشکلاتی دارد و محمدی تا حدی به حملات اضافه میشود، اما یعقوب براجعه در سمت راست کیفیت لازم را ارائه نمیدهد.»
کارشناس فوتبال در مورد سپاهان توضیح داد: «این تیم ابتدا در لیگ داخلی و رقابتهای آسیایی شرایط خوبی نداشت و شکست مقابل الدحیل مانع از صعود به لیگ نخبگان شد، اما اکنون با هدایت محرم نویدکیا و اضافه شدن بازیکنان جدید، روند صعودی پیدا کرده و صدر جدول را در اختیار دارد.»
او افزود: «با حضور آلوز، سپاهان یکی از زیباترین بازیها از نظر مالکیت و طراحی حمله را ارائه میدهد. آرش رضاوند پس از عملکرد متوسط در استقلال، اکنون در سپاهان شرایط بهتری دارد. فولبکهای سریع و بازیکنان جوانی مثل محمد عسکری، اعتماد به نفس بالایی پیدا کردهاند و در صدر جدول مؤثر بودهاند.»
سیدصالحی در مورد بازیکنان خارجی سپاهان گفت: «ایوان سانچز و انزو کریولی به تیم اضافه شدهاند. سانچز بازیکن خوبی است و در خط حمله نقش مؤثری دارد. تفکرات محرم نویدکیا بر پایه چرخش در خط حمله است و فرصت بازی به همه بازیکنان داده میشود.»
سیدصالحی درباره استقلال توضیح داد: «با بازگشت ساپینتو شرایط خوبی داشتند، اما در سه بازی اخیر تساوی کرده و اکنون دیدار بسیار مهم مقابل المحرق پیش روی تیم است. نبود ساپینتو کنار زمین تأثیرگذار بود و ترکیب ثابت تیم هنوز شکل نگرفته است.»
وی افزود: «هرگاه بازیکنانی مانند یاسر آسانی و منیر الحدادی در شرایط مطلوب بودند، استقلال نتایج خوبی گرفت. مصدومیت مهران احمدی باعث شد تیم به استفاده از دو هافبک دفاعی روی بیاورد و تأثیر منفی بر فاز هجومی گذاشت.»
سیدصالحی با اشاره به وضعیت کلی لیگ گفت: «سال جاری نشان داد که تیمهای با بودجههای چند هزار میلیاردی الزاماً موفق نیستند. تیمهایی با بودجه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی نیز عملکرد خوبی داشتهاند. پول حرف اول را در فوتبال نمیزند و بسیاری از ارقام واقعی نیستند و حباب دارند.»
او در پایان گفت: «استقلال با توجه به بازیکنانش توانایی شکست المحرق را دارد، اما بازی در بحرین شرایط خاصی دارد و حتی تساوی برای حریف کافی است. استقلال باید با برنامه، تمرکز و کمترین اشتباه وارد میدان شود تا به نتیجه مطلوب برسد.»