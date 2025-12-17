باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یاندکس بهروزرسانی جدیدی برای اپلیکیشن نقشههای یاندکس خود منتشر کرده است که ویژگی مهمی را برای این اپلیکیشن که میلیونها نفر در سراسر جهان برای ناوبری و ردیابی موقعیت مکانی از آن استفاده میکنند، به ارمغان میآورد.
سرویس مطبوعاتی این شرکت اعلام کرد که این بهروزرسانی شامل ویژگی جدیدی است که ردیابی پایدار موقعیت مکانی و مسیر را حتی در مناطقی با سیگنالهای ماهوارهای ضعیف تضمین میکند.
به گفته این شرکت، این ویژگی جدید که «گام به گام» نام دارد، میتواند از طریق یک دکمه جداگانه که پس از انتخاب مسیر توسط کاربر در پایین صفحه ظاهر میشود، فعال گردد. با این ویژگی، نمایش نقشه صرف نظر از موقعیت مکانی کاربر هنگام استفاده از برنامه، پایدار میماند.
یاندکس در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت: ما تلاش میکنیم تا تجربه رانندگی در نقشههای یاندکس و اپلیکیشن ناوبری را بهبود بخشیم و سفرها را حتی با سیگنال ضعیف GPS قابل پیشبینی کنیم. حالت جدید «گام به گام» از تغییر موقعیت مکانی هنگام رانندگی جلوگیری میکند و مکانهای کلیدی را نمایش میدهد و به کاربران این امکان را میدهد که حتی در صورت عدم دسترسی به سرویسهای GPS، به راحتی به رانندگی خود ادامه دهند.
یاندکس مپس یکی از مهمترین سرویسهای موقعیت مکانی در سراسر جهان و رقیب اصلی گوگل مپس محسوب میشود. این برنامه اطلاعات دقیقی در مورد جادهها و علائم راهنمایی و رانندگی در اختیار کاربران قرار میدهد و اطلاعات زیادی در مورد مکانهایی که ممکن است در طول سفر به آنها نیاز داشته باشند، مانند پمپ بنزینها، استراحتگاهها، هتلها، مغازهها، رستورانها و موارد دیگر، ارائه میدهد.
منبع: mail.ru