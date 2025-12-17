باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی با حضور پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، سیدعلی موسوی گرمارودی شاعر، نویسنده و محقق، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمدرضا سرشار نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی، حسن روحالامین نقاش، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین معتمدی مدیر امور فرهنگی و دبیر مسابقات قرآنی رسانه ملی و... در سالن کوثر ساختمان اداری جام جم برگزار شد.
رئیس رسانه ملی در ابتدا درباره علت برگزاری مسابقات قرآن و عترت در ماهی غیر از ماه مبارک رمضان گفت: رمز و راز برگزاری این جشنواره در این است که قرآن در رسانه ملی مختص به برنامههای قرآنی و ایام قرآنی نیست. قرآن و عترت در رسانه ملی موضوع برنامهسازی نیست، بلکه یک رویکرد و سبک زندگی است. قرآن و عترت در رسانه ملی تحکیمکننده شخصیت کارکنان رسانه ملی است؛ بنابراین این جشنواره پربرکت، آینه تمام نمای سبک زندگی کارکنان این سازمان است.
جبلی با بیان در این اختتامیه علاوهبر تجلیل برگزیدگان این مسابقه، از شش چهره و خادمان قرآنی تجلیل به عمل خواهد آمد، افزود: از جمله تجلیل از حداد عادل، سیدعلی گرمارودی، محمدرضا سرشار، حسن روحالامین، محمدحسین سبزعلی و حبیب اقاحسنی؛ این شش برادر بزرگوار شایسته تقدیر هستند.
وی در وصف خادمان قرآنی توضیح داد: در وصف آقای حداد عادل باید گفت که ایشان موسس اولین رشته دکتری فرهنگ و ارتباطات در ایران هستند و بنده افتخار شاگردی دکتر را در همین دوره داشتم. ایشان به زودی جشن رونمایی از پایان شرح مثنوی را که سالها رسانه ملی میزبان ضبط برنامههایشان بود، برگزار خواهند کرد. به زودی پخش برنامههای شرح مثنوی از شبکههای سیما آغاز خواهد شد. حداد عادل نماد عقلانیت زبانی، وفاداری به متن و پیوند اندیشه با زبان معاصر است. ایشان به ما میآموزد قرآن بدون دقت زبانی و فهم مفهومی به یک کلیشه تبدیل میشود.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: آقای سرشار که یادآور قصههای شیرین در خاطرات جمعی ماست، نماینده روایت قرآنی برای کودک و نوجوان است. آقای سرشار یادآور این نکته بنیادین است که آینده فرهنگ دینی از زبان قصه و تخیل مسئولانه شکل میگیرد. برادر ارجمند و هنرمند عزیزمان آقای روحالامین با هنر تصویرگریشان نشان میدهد که اگر هنر معاصر به ریشههای معنوی متصل باشد، میتواند حامل معنا باشد. استاد گرمارودی حلقه پیوند شعر و ایمان و زبان فاخر است و ترجمههای وزین ایشان از قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نمونهای از چگونگی زنده شدن قرآن، معارف و سیره اهل بیت (ع) در فرم ادبی است. حاجآقا سبزعلی استمرار سنت تلاوت و ترویج انس با قرآن هستند.
جبلی با بیان اینکه همکار دیگرمان آقاحسنی یادآور هنر شمایل بصری و هنر اصیل خوشنویسی است، گفت: برادر عزیزی که نماینده هنری بامعنا و حافظ ریشههاست؛ بنابراین بزرگداشت خادمان قرآن و عترت و برگزیدگان این جشنواره یک حرکت تشریفاتی نیست، بلکه یک حرکت مستمر، معنی ساز و زیربنایی در رسانه ملی است. انشاءالله این رسانه مروج فرهنگ اهل بیت (ع) خواهد بود.
در ادامه از آقایان حداد عادل، سیدعلی گرمارودی، محمدرضا سرشار، حسن روحالامین، محمدحسین سبزعلی و حبیب اقاحسنی تقدیر به عمل آمد.
در ادامه مراسم، حجتالاسلام معتمدی به ارائه گزارشی از روند برگزاری این دوره از جشنواره پرداخت و گفت: با همت همکارانمان در اداره کل روابط عمومی رسانه ملی و آقای قرایی، تصمیم بر این گرفته شد که نوزدهمین دوره جشنواره قرآنی رسانه ملی با حضور بیشتری از شرکتکنندگان برگزار شود. اما وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وقفه پیش آمده سبب شد تصمیم بگیریم تعداد رشتهها را افزایش و سطح مسابقات را بالا ببریم.
دبیر مسابقات قرآنی رسانه ملی با اعلام این خبر که در این دوره از مسابقه حدود ۱۶۰۲ نفر در این دوره ثبتنام کردند، افزود: تعدادی از رشتهها مانند صحیحخوانی تک مرحلهای است. از طرفی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ترتیبی و... از بخشهای شفاهی جشنواره بودند. همچنین، برای نونهالان قصهخوانی قرآنی در نظر گرفته شد. درباره ضرورت انتخاب قصهگویی باید گفت که بسیاری از متخصصان معتقدند بسیاری از طراحیها ابتدا از بیان شروع میشود. بنابراین، قصهگویی از نان شب برای مردم واجبتر است.
وی با بیان اینکه در مرحله دوم نیمه نهایی، برترینهای هر استان معرفی شدند، افزود: ما امروز مرحله شفاهی را برگزار کردیم. بعد از آن ارزیابیها انجام و برگزیدگان مشخص شدند. در بخش اقتباسات قرآن مهم است بتوانیم مولفهها، آموزهها، قصهها و تک واژههای قرآنی مثل ایثار را به درام و فیلمنامه تبدیل کنیم. این کار هم بیشتر از سوی رسانه ملی انتظار میرود. بخش خوشنویسی قرآنی امسال به جشنواره اضافه شد. از مرکز یزد در رشته شکستهنستعلیق و از مرکز شیراز در رشته نستعلیق برترینها انتخاب شدند.