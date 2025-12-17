باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - چربی اشباع که به طور طبیعی در کره، پنیر و گوشت قرمز یافت میشود، برای دههها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. ادعا میشد که چربی اشباع باعث گرفتگی عروق و افزایش خطر حملات قلبی و سکته مغزی میشود و مصرف بیش از حد آن یکی از عوامل اصلی ضعف سلامت قلب است.
اکنون، محققان دریافتهاند که کاهش مصرف چربی اشباع، خطر مرگ را برای اکثر افراد کاهش نمیدهد، اما ممکن است برای افرادی که در معرض خطر بیشتری هستند، مفید باشد.
یک بررسی اخیر، دادههای بیش از ۶۶۰۰۰ شرکتکننده را در ۱۷ آزمایش که حداقل دو سال به طول انجامید، تجزیه و تحلیل کرد و رژیمهای غذایی کم چرب اشباع را با جایگزینهای غذایی مختلف مقایسه کرد.
نتیجهگیری شد که کاهش چربی اشباع در طول پنج سال، فایده قابل توجهی برای افرادی که خطر قلبی عروقی کم یا متوسطی دارند، نشان نداده است.
نتایج نشان داد که این مزایا در افراد در معرض خطر بالاتر، بارزتر بوده و در درجه اول با جایگزینی چربی اشباع شده با چربی چند غیراشباع مرتبط بوده است، نه صرفاً کاهش مصرف چربی اشباع شده.
اگرچه کاهش چربی اشباع منجر به کاهش سطح کلسترول تام و کلسترول LDL (بد) شد، اما این بهبودها به کاهش تعداد حملات قلبی یا مرگ و میر در بین افراد کم خطر منجر نشد.
این بررسی نشان داد که مداخلات غذایی بیشتر به نفع افراد پرخطر است، زیرا میتوانند احتمال مرگ، حملات قلبی و سکتههای غیرکشنده را کاهش دهند.
محققان بر لزوم مطالعات بیشتر برای درک تأثیر جایگزینی چربی اشباع شده با پروتئین، نه فقط کربوهیدرات، تأکید کردند تا توصیههایی ارائه شود که با دستورالعملهای غذایی مدرن همسو باشد.
سایر متخصصان نسبت به تغییر دستورالعملهای غذایی فعلی قبل از درک اثرات طولانی مدت چربی اشباع شده هشدار دادند، زیرا این بررسی نتایج را در یک دوره ده ساله، بازه زمانی استاندارد برای ارزیابی خطر بیماری قلبی، بررسی نکرده است.
آنها خاطرنشان کردند که همه چربیهای اشباع شده به یک شکل بر بدن تأثیر نمیگذارند. اثرات چربیهای موجود در گوشت قرمز و فرآوری شده ممکن است با چربیهای موجود در محصولات لبنی تخمیر شده متفاوت باشد.
پروفسور تام سندرز، متخصص تغذیه در کالج کینگ لندن، تأکید کرد که توصیههای عمومی برای کاهش مصرف چربی اشباعشده، با هدف کاهش میانگین سطح کلسترول و در نتیجه کمک به پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی در افراد در معرض خطر و عموم مردم است.
تحقیقات دیگر، تأثیر سریع رژیم غذایی سرشار از چربی اشباعشده بر سلامت را نشان دادهاند. مطالعهای در دانشگاه آکسفورد نشان داد که مصرف بالای چربی اشباعشده منجر به افزایش ۱۰ درصدی کلسترول LDL (بد) و افزایش ۲۰ درصدی چربی کبد میشود که خطر ابتلا به بیماریهای قلبی، بیماریهای کبدی و دیابت نوع ۲ را افزایش میدهد. برعکس، مصرف چربیهای غیراشباع چندگانه سالم، سطح کلسترول و سلامت قلب را بهبود میبخشد.
این بررسی در سالنامه پزشکی داخلی منتشر شده است.
منبع: دیلی میل